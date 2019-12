La artesana ‘deluxe’

JÓVENES DE ÉXITO

En una industria tan volátil como la moda, que depende de un segmento que muchos sueñan pero que pocos consiguen, que mueve millones de dólares en todo el mundo, la “It girl de Panamá” se ha tomado la capital como una tormenta.

Entre proyectos, reuniones con clientes y eventos, Maris Stella Kiener deja entrever cómo se maneja, con una apretada agenda, mientras cumple con los compromisos sociales y laborales sin perder la gracia y elegancia, con un conocimiento del mercado panameño para lanzar su propia marca, Stella Maris.

Empezando de cero

Desde pequeña, sintió interés por crear. Tenía claro que quería poseer su propia marca desde los 12 años.

En vacaciones, Kiener ayudaba a empacar salchichas y patitas de puerco, sacaba fotocopias y ganaba salario mínimo en la empresa familiar.

Su padre pensó que sería abogada, pero ella soñaba con estudiar en el Instituto Marangoni de Milán. Tenía claro que debía aprender italiano para lograrlo, y luego de un semestre estudiando derecho, aprobó todas las asignaturas, y sus padres tuvieron que aceptar que la pasión de su hija era ir más allá que un trabajo de oficina.

“Hay muchos negocios que se pueden suplir desde una computadora, pero ahora la creatividad es el nuevo negocio”, dice. Refiriéndose al horario de trabajo, está convencida de que la estructura de “9:00 a 5:00 está desapareciendo”. Hay empresas que permiten el teletrabajo con tal de que cumplas las metas, lo que evidencia que el método presencial y convencional está perdiendo terreno.

Al terminar su maestría, su madre le propuso conseguir una pasantía en Italia. La propuesta era seductora, aunque Kiener sintió que no era el momento de quedarse en tierra europea.

La economía pasaba por mal momento, y los permisos y registros para acreditar un negocio le serían exageradamente caros.

Regresó a su tierra natal hace dos años y no se arrepiente. Alguno de sus compañeros, graduados con puestos de honor, siguen buscando trabajo.

Del sueño a la realidad

Para crear una marca exitosa, Kiener reconoce que se tiene que hacer un trabajo diario, “de domingo a domingo”. En este momento sobre ella recae toda la responsabilidad: contadores, pedidos, clientes, planillas, producción, supervisión y horarios.

Kiener tiene una ética de trabajo tan disciplinada que muchos se asombran de lo que ha logrado a tan corta edad.

Se despierta a las 7:00 de la mañana y revisa correos. Antes del mediodía, le ha dedicado tiempo a cada uno de sus proyectos. En la tarde, se concentra en las telas y los patrones, para desarrollar la nueva colección que tendrá más de 20 piezas en tres tallas.

Cree firmemente que si no tienes un horario y si no sigues unos parámetros, no lo lograrás, aunque seas la persona más talentosa del mundo.

Continúa explicando que si saliera jueves, viernes, sábado y domingo, no daría la talla. “Llega un momento en que sales o vas a trabajar. Si te vas de fiesta, te podrás despertar a las 7:00 de la mañana, pero te sentirás destrozada y se te acumularán las horas de sueño”, afirma.

Enfocada en la producción de su marca, asegura que hay que pensar a futuro, y eso incluye la investigación de su inspiración, con fotos, colores, telas, etc. “Cuando estás en producción, tienes que desarrollar la nueva colección porque demora seis meses”, dice Kiener.

Stella Maris

Panamá, hasta hace poco, parecía estar sumergido en una burbuja donde seguía la pauta que marcaban las revistas norteamericanas de moda. Ahora, los panameños se están atreviendo a experimentar con su propio estilo hasta definirlo, con piezas únicas en su armario.

Ante esa demanda, Stella Maris, la marca de Kiener, se ha vuelto un nicho de lujo para aquellas que se atreven a probar con lo avant-garde. Ella experimenta con formas, cortes y líneas. Los precios varían, entre $200 y $600.

“En Panamá tienes todas las oportunidades del mundo para crear. Obviamente cuesta tiempo, dedicación y dinero, pero, por más que esto sea el mundo de la moda, es un negocio. Y si no haces la parte del business, no llegas a ningún lado, aunque tu producto sea increíble”, dice.

Stella Maris surgió el año pasado. Crea carteras, bolsos, tarjeteros, clutches, accesorios y ropa. Todo es artesanal, cocido y pintado a mano.

Ya está posicionada en la tienda Cosette, y a partir de noviembre estará en Canvas, donde venderá sus accesorios y ropa. “Llevo un mes produciendo para Navidad, estoy enfocada en terminar los patrones de la marca y la producción que se va en noviembre. Esta semana hice los pedidos de las telas, para que lo que tenga que venir de afuera, que no se consigue en Panamá, llegue a tiempo”.

Este año ha sido de prueba y al ser productos de “lujo accesible”, como describe Kiener, los ha introducido al mercado para ver los comentarios y reacciones.

Mujer de misterio

Muchas personas piensan que Kiener estudió marketing y relaciones públicas, incluso que es consultora de moda. Ante esos rumores, se ríe. “Me encanta que la gente adivine las cosas”.

Reconoce que es una persona pública y pone de ejemplo el hecho de no tener las uñas listas. “Pero a las 7:00 de la mañana estuve pegando cosas con goma caliente”.

Ella no se mantiene al día con la cultura popular, pero sí de lo que está pasando. Cree firmemente que si la noticia es lo suficientemente importante, le va a llegar.

Es auténtica y directa: “Mis accesorios no serán del gusto de todo el mundo, pero no estoy aquí para complacer a la masa popular. Estudié luxury management y lo mío tiene un gusto peculiar”.

Entre reuniones, eventos y entregas, aún saca tiempo para su familia. El año pasado se independizó y vive con tres gatos. A veces se va con su abuela a hacer mandados, ve documentales, cocina.

Proyectos a futuro

Además de establecer su propia marca, Kiener quiere tener una boutique y exportar sus productos, aunque primero admite que tiene que darse a conocer.

Otro proyecto que tiene entre manos es abrir una agencia de relaciones públicas. La idea surgió después de que sus amigas le pedían contactos para introducir sus productos en el mercado panameño. “Surgió de forma orgánica, de necesidades que vi, de gente que me contactaba para eventos y conferencias…”. Espera que para el próximo año tenga paquetes estructurados de brand management para ayudar a otras marcas, con consultoría y logística.

Kiener afirma que es ambiciosa y utiliza a su hermano de ejemplo, que con tan solo 27 años es subgerente de la fábrica de embutidos Kiener y está al mando de 300 personas. “En mi familia te estresan. Te dicen que tienes que trabajar, te ejercen presión y lo sientes”.

Lecciones de jefa

Si hay algo que Kiener tiene claro es que no hay nada seguro en la vida. Confiesa que comenzó pensando que su público meta serían jóvenes. Sin embargo, se ha dado cuenta de que son personas que se sienten jóvenes, no tiene que ver con la edad, sino con la personalidad de cada uno.

“Emprender da miedo. Pero llega un punto en el que planear las cosas, y que no se den cansa”, comenta. Ha aprendido a ser más paciente, flexible y comprensible.

Tiene claro los beneficios y riesgos que conllevan ser su propia jefa. “Tienes que tener la piel gruesa y recordar que eres el primero que entra, el último que sale y el último que cobra”.

A su juicio, es vital tener una idea clara de lo que se quiere lograr y trazar ciertos objetivos para alcanzarlo.

Perfil de Maris Stella Kiener

INSTITUTO MARANGONI

Estudió diseño de modas.

Instituto marangoni

Hizo su maestría en Luxury Management and Accesory Design.

Stella Maris

En diciembre de 2014, fundó la marca con la que diseña carteras, bolsos, accesorios y ropa.