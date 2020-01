Los avalúos del MEF

VENTANA FISCAL

OPINIÓN

Las tasaciones o avalúos, como generalmente se les conoce en Panamá, constituyen una práctica financiera saludable, pues están diseñados para actualizar el valor de los activos de una empresa. No se trata solamente de aumentar el valor, pues existe la posibilidad de pérdidas razonables en el valor de ciertos activos.

El rechazo a los avalúos ordenados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se sustenta exclusivamente en los efectos que tienen en el impuesto de inmuebles. Por ello es preciso aclarar que los efectos o resultados de los avalúos registrados en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) no siempre son contrarios a los intereses de los propietarios.

Los efectos son diversos, pues en algunos casos el aumento del valor no es significativo, y el impuesto puede disminuir ya que se adquiere el derecho de que se calcule con la tarifa alternativa, mucho más favorable que la tarifa normal. Todo dependerá del aumento del valor catastral producto de tales avalúos, o sea la diferencia entre el valor catastral registrado en Anati y el valor del avalúo. Muchos desconocen que los avalúos permiten obtener un nuevo valor que servirá como costo básico para cuando se transfiera la propiedad, posibilitando la oportunidad de recuperar parte (o la totalidad) del adelanto del impuesto sobre la renta que ha de pagar el vendedor antes del cierre de la escritura pública, y que corresponde al 3% sobre el precio de compraventa o el valor catastral, el mayor de los dos.

En otro orden de ideas, si el dueño de la propiedad avaluada es una persona jurídica y pretende registrar en su contabilidad los nuevos valores provenientes de avalúos, conviene considerar previamente otros efectos. El aumento en el valor de los activos producto de avalúos o tasaciones se registra mediante simple asiento de contabilidad con crédito a la cuenta de Superávit por Revaluación. No se considera renta bruta (Artículo 8.- Revaluación de bienes del DE-170 de 1993), y no puede ser capitalizado ni distribuido como dividendo o participación en las utilidades, quedando sujeto a ser eliminado de la contabilidad cuando se venda o descarte del activo por cualquier causa o motivo, y que no necesariamente será por igual valor. Mientras no se cause el descarte, el valor adicional de las mejoras producto de los avalúos se suma al valor de las mejoras registradas y se deprecia el total en igual forma por razones contables y financieras, pero la porción de la depreciación sobre el valor del avalúo no se considera gasto deducible para la determinación de la renta gravable.

Los nuevos valores que se originan con o por los avalúos, al ser incorporados a los registros contables y por ende al estado de situación, causan efectos inmediatos en el valor total de los activos y, en caso de que con ellos se aumente el valor del activo a más de 3 millones de dólares, el contribuyente queda obligado a cumplir con la presentación mensual del formulario 43 (Compras e Importaciones de Bienes y Servicios) o a enfrentar multas irrevocables, cuya morosidad causa la negación del paz y salvo nacional con sus efectos negativos.

Además, en cuanto al impuesto aviso de operación, todo contribuyente que esté obligado a tener una licencia por efecto de sus actividades y que registre en su contabilidad el valor de sus avalúos, enfrentará un aumento en la base impositiva y, por ende, el impuesto sufrirá un aumento. Se exceptúan de los efectos negativos los contribuyentes que estén pagando el máximo valor de dicho impuesto.

Finalmente, conviene tener presente que todo promotor inmobiliario está sujeto a pagar el impuesto de aviso de operación de acuerdo al Código de Comercio y al Decreto Ejecutivo 170 de 1993, y que los avalúos pueden ser un contaminante.