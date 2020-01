Los avalúos catastrales

VENTANA FISCAL

OPINIÓN. Todo propietario de bienes inmuebles, especialmente los que fueron o se sintieron sorprendidos por los avaluadores privados que intentan en vano realizar el trabajo para el cual fueron contratados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección de Catastro, debe saber los efectos de los avalúos inmobiliarios.

Para empezar, cito la definición que ofrece la empresa Inversiones Panamá Florida sobre el avalúo: “es el análisis que se hace de un bien inmueble para conocer su valor actual del mercado, considerando factores tales como las condiciones del mercado de bienes raíces, el uso de la propiedad ya sea residencial, comercial o industrial y las características de desarrollo urbano del sector donde se encuentra dicho bien”. Análisis independiente, agrego yo.

La histórica revaluación de los bienes raíces en Panamá permite asegurar que el valor de los bienes inmuebles que determinarán los avaluadores, que al final Catastro podrá rechazar, será superior al valor catastral registrado. Es esa misma plusvalía la que impulsa la especulación de los precios de reventa por un valor mayor al de adquisición y que en la gran mayoría de los casos este último se mantiene como la base impositiva del impuesto de inmueble.

El derecho de los propietarios de no abrir las puertas a los que no han sido invitados no va a cambiar en nada la realización de los servicios contratados por medio de licitación, ya que la información básica de todo bien inmueble consta en el Registro Público y los valores que se estimarán en el avalúo se darán en relación a los valores del mercado o de reemplazo.

Otro derecho, del bien inmueble, es que el valor actualizado al amparo de la Ley 6/2005 o de la 49/2009 mediante un avalúo aprobado por Catastro no podrá ser variado por esta institución durante los 5 años siguientes a su aprobación, salvo demoliciones, desastres naturales, fuerza mayor o por causa excepcional que desmejore el valor del bien. En estos casos, la aplicación y los efectos de los nuevos avalúos deberán esperar el vencimiento de los cinco años.

Pero no todo es malo, pues los avalúos y el trámite ante Catastro son gratis para los propietarios. Además, otorgan el derecho de utilizar el valor del mismo como el costo básico en una futura venta y la aplicación de la tarifa preferencial del impuesto de inmueble que tiene un tope de 1%, en reemplazo de la que termina en 2.10%, a partir del cuatrimestre siguiente en que Catastro acepte el avalúo.

El resultado de los avalúos catastrales deberá ser notificado por medio de listas que se han de publicar por tres días hábiles consecutivos en un periódico de circulación nacional.

También se tendrán que publicar en boletines especiales que se fijarán en las oficinas principales de Catastro y en las regionales del área avaluada, y en las alcaldías de los distritos respectivos por tres días calendarios.