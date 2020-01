El azúcar se perfila como ‘el gran intocable’ del CAFTA

LIBRE COMERCIO.LA VOTACIóN POR EL ACUERDO CON CENTROAMéRICA SE APROXIMA.

WASHINGTON, DC, EU. Frente a la oposición férrea que la industria azucarera estadounidense ha montado en contra del acuerdo de libre comercio firmado por Washington con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca está analizando concesiones que podrían contemplar hasta la promesa de excluir el azúcar de acuerdos futuros como el que se está negociando con Panamá.

"El azúcar es probablemente el obstáculo más grande" a que el Congreso apruebe el acuerdo CAFTA-DR, señaló Dan Griswold, analista del Instituto Cato en Washington, en una entrevista el jueves con La Prensa.

El acuerdo fue enviado al Congreso el jueves pasado, y por ley ambas cámaras del Legislativo tienen 90 días para someterlo a votación, sin poderle hacer enmiendas. Aunque el CAFTA-DR goza de fuerte respaldo del sector empresarial estadounidense y de los productores de casi todos los sectores agrícolas, también encara una implacable oposición por parte de los azucareros, sindicalistas, ambientalistas y productores de textiles.

El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, ha prometido que hará "todo lo que esté a mi alcance" para derrotar el acuerdo.

"No me gusta el CAFTA-DR, no voy a votar por él, y haré cualquier cosa por liquidarlo", ha dicho.

"Va a ser una pelea dura", comentó Griswold, quien explicó que los productores de azúcar en estados como Florida, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Indiana y Wyoming tienen gran influencia entre los republicanos que respaldan al gobierno de George W. Bush.

CONCESIONES

Aunque la apertura que el CAFTA-DR ofrece a los azucareros centroamericanos es pequeña, los productores estadounidenses sostienen que el acuerdo les "destruirá" el mercado.

Por ello, expuso el entrevistado, "la Casa Blanca está trabajando tras bastidores para atender las preocupaciones" de los congresistas de los estados azucareros.

La Casa Blanca no puede alterar el texto acordado en CAFTA-DR pero sí puede hacer arreglos paralelos que "endulcen" el impacto del acuerdo sobre la industria azucarera doméstica. Algunos comentaristas en Washington opinan que este "endulzamiento" es esencial a que el acuerdo sea aprobado.

Una de las concesiones paralelas que los azucareros estadounidenses están pidiendo es la promesa de que el azúcar quede excluida de los futuros acuerdos de libre comercio, informó el diario Washington Post en su edición del miércoles.

Otras posibles concesiones incluyen distintos mecanismos para asegurar que el azúcar centroamericana no afecte el precio estadounidense del azúcar (por ejemplo, por medio de compras estatales de la sobreproducción azucarera o por subsidio estatal de la industria del etanol, un combustible hecho de azúcar).

De una manera u otra, "puedo garantizar que el sector azucarero no será impactado por el acuerdo CAFTA-DR", dijo el secretario de Agricultura, Mike Johanns, al diario Miami Herald.

En otras palabras, el azúcar se está perfilando como producto "intocable" de los nuevos tratados de libre comercio, comentó un analista latinoamericano a La Prensa.

Si Washington llega a exigir que el azúcar sea excluido del acuerdo con Panamá, opinó, el único remedio será que Panamá responda con su propia lista de productos "intocables".