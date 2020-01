Un balance de la política económica

FINANZAS PúBLICAS. EL FUERTE CRECIMIENTO HA PERMITIDO MEJORAR TODOS LOS INDICADORES.

El excelente desempeño que ha tenido la economía de Panamá en los últimos cuatro años, ha permitido mejorar casi todos los índices macroeconómicos: la tasa de crecimiento del país está rozando los dos dígitos, el desempleo se ha reducido, las inversiones extranjeras alcanzaron un récord de 2 mil 560 millones de dólares en 2006 y los ingresos tributarios aumentaron en más de 560 millones de dólares (ver gráficas).

Esa dinámica ha sido el factor clave del saneamiento de las finanzas públicas, cuyo principal resultado ha sido la superación del déficit fiscal y el logro de un superávit el año pasado.

Con el propósito de hacer un balance de la efectividad de la política económica de la actual administración y evaluar el impacto que esta ha tenido sobre la evolución de la economía, La Prensa consultó a tres economistas y un financista de diversas tendencias, y estas son sus conclusiones.

"El fuerte incremento ha sido más producto de una situación externa al país, que producto de la implementación de políticas públicas", concluye Irene Giménez, de la firma Goethals Consulting.

Es evidente que la reforma tributaria de 2005 y la reforma del Seguro Social en 2006 fortalecieron los ingresos gubernamentales y ampliaron la capacidad de inversión del Estado. Pero el alto costo que esas reformas han significado para las clases medias y empresariales, no parece guardar una justa proporción con el control y eficiencia del gasto público.

"El saneamiento de las finanzas públicas se ha hecho a través del incremento importante de los ingresos, y no de la racionalización del gasto publico", destaca el financista Domingo Latorraca, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá.

Los ingresos tributarios y los no tributarios que se recibieron el año pasado superan más de mil millones de dólares, los que fueron recibidos en 2004. Y si a esto se le suman los mil 509 millones de dólares que se han agregado al saldo de la deuda pública, se puede tener una idea de la cantidad de efectivo extra con el que ha contado esta administración.

"Aunque hemos tenido más dinero disponible, nos hemos endeudado más y eso tiene que ver con que el nivel de gasto ha aumentado y las promesas de reducción de la planilla no se han cumplido como se esperaba", asegura Latorraca.

Por su lado, el gobierno ha justificado el aumento del saldo de la deuda con su ambicioso plan de inversiones públicas y programas sociales.

Red de oportunidades

"La riqueza no estaba llegando a los sectores más pobres del país. Y ahora el gobierno está llegando a ellos en diferentes formas, como la Red de Oportunidades", dijo recientemente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Héctor Alexander.

La Red de Oportunidades es un subsidio directo de 35 dólares que están recibiendo alrededor de 30 mil familias que viven en condiciones de pobreza extrema, a cambio de compromisos de participación en jornadas de salud y la asistencia de los niños a las escuelas.

"El talón de Aquiles aquí sigue siendo la política social", concluye Aristides Hernández, presidente de Latin Consulting. "En los dos primeros años, tuvieron que dedicarse casi exclusivamente a resolver el problema fiscal, no tenían capacidad para enfrentar el problema social ni las carencias de infraestructura, y por eso allí, tenemos un fuerte rezago".

Hernández ve con buenos ojos la Red de Oportunidades, pero no todos piensan igual.

"Eso no soluciona el problema, permite disminuir la desnutrición en esa población, pero no los saca de la pobreza", opina el ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón.

Los resultados de la implementación de la Red de Oportunidades aún no han podido medirse, porque el programa empezó a implementarse hace poco. Las estadísticas oficiales siguen mostrando una realidad alarmante: 37 de cada 100 panameños son pobres; 16 de cada 100 sobrevive en condiciones de pobreza extrema y el 20% más rico del país recibe el 63% del ingreso nacional; mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 1.5%.

La positiva evolución del mercado laboral y el importante incremento del dinero que está circulando en la economía, tampoco satisfacen a Gordón.

"El fuerte crecimiento, debido al modelo económico vigente, se sigue quedando principalmente en las clases más ricas y ha venido acompañado con inflación y una fuerte pérdida del poder adquisitivo del panameño común", dijo.

Reconoce que ha aumentado el empleo en algunos sectores, como la construcción y el comercio, pero recuerda que también ha habido un alza del empleo informal, que es de mala calidad y no protege a los más débiles.

Recomendaciones

Los consultados coinciden en afirmar que el gobierno tiene que controlar mejor el gasto público y garantizar su eficiencia.

"El gasto debe ser focalizado. Aún continúa siendo bajo el presupuesto en inversión y muy alto el de funcionamiento. Con la automatización de procesos, esa cifra debería ir reduciéndose y ya tendría que verse reflejada este año, pero continúa casi igual esta relación e, incluso, ha aumentado el presupuesto en un 10 %", señala Giménez.

También sugiere recortar los subsidios, exenciones y privilegios fiscales que distorsionan la cadena productiva.

"El gobierno, incluso, podría recaudar mucho más si eliminara estas distorsiones y dejara así de transferir riqueza a sectores que, a pesar de sus protecciones y subsidios, siguen siendo improductivos y mantienen en situación de pobreza a miles de personas", agrega la economista.

El mejoramiento de los servicios públicos es otra prioridad. "En la lucha contra la pobreza se hace mucho más con mejores escuelas y mejores hospitales, que con subsidios económicos coyunturales", subraya.

Coto al Cair

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, por su parte, sugiere al Ejecutivo revisar su política de endeudamiento para no solo mejorar la relación deuda pública/Producto Interno Bruto, sino disminuir el saldo de dicha deuda, e insiste en la revisión del Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta.

