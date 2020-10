CMP alerta de atentado a la seguridad jurídica

PIDEN DIÁLOGO

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) y sus agremiados del sector logístico y portuario advierten de un atentado a la seguridad jurídica de las empresas y observan con susceptibilidad las diferentes iniciativas de ley que se han presentado en la Asamblea Nacional.

La organización empresarial se refiere al proyecto de Ley No. 94 “Que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá”; y al anteproyecto de Ley No. 58 “Que adiciona el capítulo XI al Código de Trabajo de la República de Panamá denominado trabajadores no profesionales del sector portuario, y dicta otras disposiciones”.

El proyecto No. 94 obligaría el pago de un salario mínimo de $5.25 por hora para los trabajadores y establece aumentos cada tres años.

A través de un comunicado, la CMP advierte que ambas iniciativas legislativas, por la sensibilidad de los temas que involucran, deben ser ampliamente consultadas por todos los actores que convergen en el sector.

Indica que de la manera en que han presentado ambos proyectos de ley para discusión, “atentan contra la estabilidad jurídica de las inversiones en materia marítimo/logística, debilita la posición logística del país y ponen en riesgo a un centenar de puestos de trabajo”.

Según el gremio marítimo, las propuestas incitan a desconocer preceptos legales establecidos en el Código de Trabajo respecto al salario mínimo, además de desvirtuar los esquemas laborales y la relación con los subcontratistas.