Demandan normas que contribuyen a no cumplir ley de cuotas

Equidad de género

El abogado Carlos Barsallo presentó ayer dos demandas ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en las que reclama la ilegalidad de dos frases contenidas en sendas normas que contribuyen a la falta de cumplimiento de la Ley 56 de 2017, que promueve la participación de las mujeres en juntas directivas.

La ley estableció un cronograma progresivo para elevar la presencia de mujeres en directivas de entidades estatales y de empresas reguladas, como lo son bancos, aseguradoras y casas de valores. Así, en 2018, al menos el 10% de las posiciones del directorio de una entidad obligada debía estar ocupado por mujeres; en 2019, la relación subía al 20%; y este 2020 se tenía que cumplir con un 30% de participación.

Estudio reveló incumplimiento Un informe elaborado por la Asociación de Directoras de Panamá reveló que en 2019, un 55% de las entidades obligadas por la Ley 56 no cumplía con el 20% exigido entonces de participación de las mujeres en las juntas directivas. De un total de 2,188 posiciones directivas en las entidades obligadas, 358 o un 16.4% eran ocupadas por mujeres.

Barsallo demandó una frase contenida en el Decreto Ejecutivo 241- A de 11 de julio de 2018, por el cual se reglamenta la Ley 56 de 2017, y otra frase que figura en el Acuerdo 8-2019 del 13 de agosto de 2019, de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

La oración del decreto dice que “en caso de no cumplir, el sujeto regulado deberá explicar las razones del no cumplimiento”, mientras que el acuerdo bancario, en la misma línea, señala que “los bancos podrán también describir las razones por las cuales la conformación de la junta directiva no logra ajustarse al porcentaje mínimo indicado...”

Según Barsallo, estas redacciones incumplen lo expresamente señalado en la Ley 56 de 2017, que requiere que las juntas directivas de los bancos tengan un 30% de directoras mujeres. A su juicio, “no es procedente establecer mediante un reglamento un giro o limitación en cuanto a lo aprobado en la ley, reemplazando el sistema legal de cuotas por un sistema de cumplir o explicar voluntario/discrecional, y solo de aplicación para un grupo determinado de sujetos regulados”, ya que esta opción de explicar el incumplimiento sería posible para los bancos, pero no para otro tipo de sujetos obligados.

El propio regulador bancario, que es una de las entidades obligadas por la ley, incumple la norma, ya que su junta directiva está formada solo por hombres, situación que se repite en algunos bancos de la plaza.

La ley, no obstante, no contempla sanciones por el incumplimiento de las cuotas.