El dinero y la felicidad

Se estima que ya la población de la Tierra ronda los 7 mil millones. De esos, millones de seres ven el dinero como el medio para ser felices. Quizás un número aún mayor de personas ni piensa en el asunto y otros creen que jamás serán felices pues carecen de dinero.

Independientemente de si tenemos poco o mucho dinero, la forma en que lo utilicemos tiene una gran influencia en los niveles de felicidad que logremos.

Llegados a este punto le pregunto amable lectora, lector, ¿sabe usted qué le haría feliz? Quizás ya usted ha experimentado momentos de gran felicidad que aún permanecen en su memoria. ¿Fueron momentos asociados al uso o posesión de dinero? Para muchas personas la felicidad se asocia inexorablemente a las posesiones. Quizás usted también ya sabe que, en efecto, comprar cosas ocasiona satisfacción momentánea, pero contribuye a incrementar nuestros niveles de felicidad. Piense en ese momento en que por fin compró ese objeto que tanto deseaba. Ya lo tiene, pero luego se percata de que en realidad ya eso no le hace feliz y ahora siente un gran vacío espiritual, “necesita” comprar otra cosa . Así transcurre su vida entre compras y compras sin hallar la felicidad.

Hace algún tiempo hallé en un sitio de internet mexicano orientado al público femenino (http:/www. planetademujeres.com.mx) un escrito titulado “8 formas en las que el dinero puede comprar la felicidad”. No aparece el nombre de la autora. Decía el escrito que una manera es pagar las deudas y tener tranquilidad financiera. Otra forma de ser feliz usando el dinero es invertirlo en hacer a otras personas felices. “No tiene que ser una gran causa como donar el dinero a un orfanato, puedes hacer feliz a tu mamá o a tu abuelita llevándolas a cenar, comprándole a tu hermano algo que realmente necesita, prestarle dinero a una amiga para que se libere de sus deudas o darle de comer a los niños de la calle”. Hacer algo que nos divierta es otra forma de lograr felicidad a través del dinero, pero para ello debe saber qué le hace feliz.

Fortalecer tus lazos con tu familia y amigos utilizando el dinero para ayudarles o darles algún gusto te puede dar felicidad. “No desaproveche las oportunidades de hacer feliz a su familia incluso con cosas que no implican el uso de dinero, tales como dar un abrazo o hacer un comentario amable a un ser querido”.

Añade ella que el dinero nos puede dar felicidad al invertir en comida sana para nosotros y para nuestros hijos o familia. Compartir la mesa es siempre agradable y si el dinero te ayuda ¿por qué no hacerlo? Muchas personas tienen dinero pero no cuidan su cuerpo. Dice la autora del escrito que citamos que podemos invertir en hacer ejercicio. Ella escribe que “al hacer ejercicio naturalmente secretamos más hormonas de la felicidad llamadas endorfinas que son las mismas que producimos cuando hacemos el amor. Si no te gusta ir al gimnasio encuentra formas divertidas de ejercitarte: nadar, esquiar, remar, patinar en hielo, bailar”.

Da felicidad usar el dinero para traer soluciones a nuestra vida. Si todos los días hay un drama en tu casa porque no está tan limpia como quisieras págale a una persona que te ayude a hacer lo que tu odias. Si no estás contenta con tu vida, págale a un coach para que te ayude a disfrutar de la vida y de tu dinero”.

“Gasta dinero en tus prioridades. Cubre las prioridades antes que los caprichos. Si necesitas una cama nueva porque ya no descansas en la que tienes, invierte el dinero en ella en vez de comprar el nuevo iPod que tu cuerpo no necesita para dormir”. Creo que el mensaje que nos brinda el escrito es valioso y por eso lo comparto con ustedes.

El autor es asesor financiero personal.ellasconsulta@prensa.com