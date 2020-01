Más dioses y otras faunas

La semana pasada hablamos de cómo la mitología es rica fuente para nombrar proyectos. Pero, a falta de espacio, seguimos ahora. Hera o Juno, cónyuge de Zeus (Grecia) o Júpiter (Roma), respectivamente, era la diosa del matrimonio y el parto. Madre de Hefestos, Hebe y Ares (Marte para los romanos), dicen algunos que sus hijos fueron concebidos sin ayuda de un hombre, bien golpeando el suelo con la mano o comiendo lechuga.

Así que si su amiga le dice: “Ay, mi hija está panzoncísima, y eso que solo come lechuga”, ya puede ir tejiendo botitas. Hades, el dios del bajo mundo, no es buen nombre para nada, ni lo es Estigio, el río que se cruza para llegar a éste. Cerbero, el can guardián, tiene sus aplicaciones, especialmente si le quieres asustar la madre a alguien. Atlas pues está muy zopeteado, pero su hermano Prometeo tiene un cuento interesante: le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, y omitió decirle a Zeus que sería destronado por uno de sus hijos.

Por tanto, Zeus lo castigó encadenándolo a eternidad en el Cáucaso, donde un buitre le comería el hígado (¿de ahí la frase?) mientras al día siguiente le nacería otro nuevo. Buen nombre para un bar. Aquí me salgo un poco del tema de los nombres griegos para entrar en uno más universal. Toda cultura parece tener su versión del diluvio. Nosotros conocemos el rollo de Noé y su arca.

Para los griegos, Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra fueron los únicos sobrevivientes de un gran diluvio enviado por (¿quién más?) Zeus para ahogar a la degenerada raza humana (hubiera esperado algún tiempo más para ver que si moriremos será por falta de ella). Pero divago. La cosa es que como ésta es la versión griega, el hijo de los dos, Heleno, fue el padre de la raza griega o helénica. De sus hijos Eolo y Dorio salieron las tribus eolias y dóricas, respectivamente, y de Xutus vinieron los aqueos y jonios.

Y por supuesto, es imprescindible mencionar a la bella Afrodita (Venus romana), diosa de la belleza y sexualidad. Nació cuando el titán Crono castró a su padre Urano (padre de los dioses) y botó las “joyas familiares” al mar. El agua comenzó a burbujear, y de ahí salió la diosa, perfecta. Este, como saben, fue el tema del más famoso cuadro de Botticelli, que por más que reproduzcan para los más banales fines, nunca llega a cansar. A Afrodita la casaron con el antes mencionado Hefesto (Vulcano romano), el dios asociado con la forja, los metales, el fuego y por supuesto los volcanes, en castigo por alguna pillería, ya que Hefesto era feo y cojo.

Dice un cuento que Hefesto sospechaba de Dita, como le decía él de cariñito, y tejió una red finísima pero muy, muy fuerte. Total, que la pilló in fraganti derelicto, como se dice, con Ares, y los llevó ante los otros dioses esperando que la castigaran. Pero éstos se desternillaron de la risa y los dejaron ir. Pero el pobre Hefesto tenía sus cualidades: con ayuda de los cíclopes, que eran sus asistentes, hacía los rayos de Zeus, las flechas de Eros (Cupido), los escudos de Atenea.

Además, como los descendientes de Prometeo eran todos hombres, Hefesto creó, de arcilla, a la primera mujer. Así que al pobre, aunque feo, cojo y cornuto, mucho le debemos. Un excelente sitio con muchos enlaces sobre mitología en español es www.guay.com/buscador/ciencia_y_tecnologia/mitologia/.