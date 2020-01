El fin del mundo… otra vez

Valor razonable

La muerte de Qasem Soleimani a manos de las fuerzas armadas estadounidenses generó una tormenta de comentarios en todo el planeta. Expertos e inexpertos se avocaron con pasión desmedida a explicar implicaciones, reales e imaginarias. No cometeremos ese error. El Medio Oriente es un poco como la mujer que amamos en secreto: esconde más de lo que muestra. Nunca nos deja de sorprender. Es parte de su terrible belleza.

Afortunadamente, en medio de esta avalancha cacofónica, las consecuencias, reales y potenciales, en el campo económico son más pedestres, más prosaicas y con parámetros mejor acotados.

Las observaciones que se pueden hacer dejan de tener ese aire apocalíptico étnico-religioso. En la región lo que importa es el petróleo y sus derivados. Es lo que le da su importancia dentro del ecosistema económico global. Si la región no tuviese su riqueza petrolera, sus idas y venidas serían cosa para tratar por especialistas, verdaderos expertos, y no un hobby.

Al saberse la noticia de la muerte de Soleimani, los mercados globales reaccionaron como era de esperar. Visiblemente a la baja los mercados accionarios, pero sin debacles. El petróleo, que está en el centro de cualquier consideración en este sentido, subió, eso sí, claramente.

Muchos capitales hicieron su peregrinación automática hacia clases de activos más seguros, como los US Treasuries y el yen japonés: el clásico “Flight to Quality.” Todo de libro de texto. La incertidumbre genera la búsqueda de refugio. Esto no es tanto economía: es la naturaleza humana. Lo que, pensándolo bien, en realidad es lo mismo.

Lo que queda por ver es si la crisis en la región (la enésima en nuestras vidas) tiene más consecuencias que estas previsibles reacciones. Todo dependerá de su efecto material o no sobre el mercado petrolero. En las riberas del Golfo Pérsico se produce aproximadamente la quinta parte del petróleo a nivel mundial y a través del estrecho de Ormuz fluye constantemente esa inmensa riqueza hacia Occidente y Oriente.

Desde que el Shah cayó en 1979 la pesadilla recurrente de los estrategas estadounidenses ha sido un bloqueo prolongado del estrecho en el caso de un conflicto mayor, lo que deshilvanaría el mercado global energético, cuando menos temporalmente.

No hay elementos para pensar que algo así está por suceder y el consenso sobrio es que Irán buscará retaliación de otras maneras. Teherán también vive del petróleo. El apocalipsis petrolero puede, por lo tanto y probablemente, esperar una vez más.

El autor es financista .