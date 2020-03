Empresario tendrá que pagar $32 millones a Grupo Televisa

Telecomunicaciones

Un tribunal ordenó al empresario Miguel Alemán Magnani pagar 624 millones de pesos (alrededor de $32 millones) a la cadena Grupo Televisa SAB en una disputa sobre un acuerdo por estación de radio, lo que aumenta la presión financiera sobre el magnate que también controla la aerolínea Interjet.

Televisa había acordado en julio pasado vender su participación de 50% en la operadora de radio Sistema Radiópolis a Corporativo Coral, una compañía controlada por Alemán Magnani, quien también es nombrado en el dictamen judicial.

El acuerdo fue por 63 millones de dólares, pero los compradores no hicieron un pago inicial de unos 32 millones de dólares, dijo Televisa en octubre.

Coral y Alemán Magnani tienen cinco días hábiles para realizar el pago más intereses y costos legales incurridos por Televisa, según la orden del 27 de febrero emitida por un juez en Ciudad de México.

“Estamos ejerciendo todas nuestras opciones legales ante los serios incumplimientos contractuales”, dijo Televisa en un comunicado en el que aplaude la decisión.

La familia Alemán no respondió a una solicitud de comentarios.

Alemán Magnani, quien también se desempeñó como ejecutivo en Televisa hace varias décadas, también posee ABC Aerolíneas SA, conocida como Interjet, una aerolínea cargada de deudas.

El transportista dijo en una demanda de amparo el año pasado que sus pérdidas acumuladas podrían interpretarse como una “quiebra técnica”.

La frase generalmente se usa en México para describir una situación en la que los pasivos superan a los activos.

Interjet no ha solicitado protección contra los acreedores. La aerolínea luego tuiteó que no estaba en bancarrota técnica y dijo que la situación no afectaba sus operaciones.