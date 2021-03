Empresas eléctricas advierten posible crisis en el sector por cierre de térmicas

SERVICIO PÚBLICO

El mercado eléctrico panameño, que se ha mantenido estable durante los últimos años, enfrenta retos en medio de la pandemia debido al cierre de algunas plantas térmicas, proyectos de gas natural que no han arrancado y una deuda acumulada de los clientes por moratoria con las distribuidoras que ya alcanza los $350 millones.

La Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos (Anpag), creada en junio de 2019, y las empresas ENSA y Naturgy que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica en todos el país, han advertido sobre la situación a los gremios empresariales.

Se prevé una disminución de 541 megavatios en la potencia firme por el cierre de algunas plantas térmicas ya confirmadas y otras que probablemente también lo harán, con lo cual habría un déficit que dispararía la tarifa entre 2022 y 2023, si no ingresan nuevos generadores. Con el cierre de algunas térmicas se crea un desbalance porque el mayor peso de la generación queda en las renovables (hidroeléctricas, eólicas y solar), que dependen de las condiciones climáticas que se presente.

Entre algunas térmicas que ya se han retirado están Energy International BV, ubicada en Cerro Azul, con una capacidad de 27 megavatios que operaba con diésel; la barcaza Estrella de Mar de AES con una capacidad de 72 megavatios que operaba con bunker C; la planta de Jinro Corporation con una capacidad de 50 megavatios que funcionaba con bunker C en Colón; y los motores de Kanan Overseas 1, la barcaza Esperanza, con una capacidad de 129 megavatios que usaban bunker C. En total son 278 megavatios de generación térmica que se habían retirado hasta enero de 2021.

Las empresas eléctricas alegan que aunque hay mucha inversión en plantas solares y eólicas, esa no es potencia firme que se pueda mantener durante todo el año y existe una incertidumbre sobre la construcción de los proyectos de gas natural de NG Power y la china Sinolam Smarter Energy, que según lo planificado debían comenzar operaciones el próximo año.