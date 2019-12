Estos son los destinos de cruceros que serán populares para 2020

En lo que respecta a los cruceros, el Caribe sigue siendo el rey, pero hay un mundo completamente nuevo por explorar. Puertos clásicos como Bahamas se están recuperando, se abren nuevos itinerarios en Japón para los Juegos Olímpicos de 2020 y abundan las opciones de lujo en las Seychelles. Estos son algunos destinos a los que dar prioridad en 2020:

Japón

¿Recuerda cuando los organizadores olímpicos en Río de Janeiro dormían en cruceros y los llamaban “hoteles flotantes”? Pues Tokio hará lo mismo cuando le toque su turno el próximo año. Del 24 de julio al 9 de agosto, la ciudad alquila al menos un gran barco para que sirva como hotel flotante en respuesta a la escasez de habitaciones en tierra firme. Pero quizás le iría mejor optar por una ruta más tradicional: dos buques de Royal Caribbean Cruises Ltd. con sede en Shanghái, Spectrum of the Seas y Voyager of the Seas, ofrecerán itinerarios con pernoctaciones en la nueva terminal de Tokio. Los pasajeros con entradas podrán llegar fácilmente a los eventos y luego navegar a otras partes menos frenéticas del país.

Las Bahamas

Las líneas de cruceros han dependido durante mucho de las Bahamas como destino. Nassau, la capital, es un puerto de escala frecuente, y varias compañías organizan viajes a través de islas del territorio de las que son propietarias. Sin embargo, en el último año, los roles han cambiado. Después de que el huracán Dorian devastara Gran Bahama (también un puerto de cruceros) y las islas Abaco, menos visitadas, las compañías de cruceros han participado en el reparto de suministros para ayuda e hicieron grandes donaciones. Después de la tormenta, están ayudando a revitalizar toda la economía turística de las Bahamas. Royal Caribbean está abriendo la segunda fase de su Día Perfecto en la isla CocoCay en enero. El Coco Beach Club incluye las primeras cabañas flotantes en la región.

Kinsale, Irlanda

Las líneas de cruceros se están sumando a la tendencia del turismo del ADN, y las ciudades portuarias de West Cork, incluida la histórica ciudad pesquera de Kinsale, quieren hacerse con un pedazo del pastel. Los esfuerzos de promoción se han centrado en atraer pequeñas expediciones y barcos boutique, y están dando sus frutos. El año pasado, la línea francesa Ponant envió un barco; este año enviará cuatro. La línea de ultralujo Seabourn también ha estado probando el terreno. Las atracciones cercanas incluyen un sendero de 6,7 kilómetros alrededor de los acantilados oceánicos de Old Head of Kinsale, donde el Lusitania fue hundido cerca de la costa por un submarino alemán en 1915. También hay un fuerte en forma de estrella construido por Carlos II. Y si descubre a través de una búsqueda genealógica que está emparentado con la famosa capitana pirata del siglo XVIII, Anne Bonny, se dice que ella era de Kinsale.

El río Duero, Portugal

Lisboa es un puerto popular, pero la atención se está desplazando al norte, hacia la ciudad portuguesa más tranquila de Oporto, famosa por su dulce vino tinto fortificado. También se está convirtiendo en un punto de partida popular para cruceros por el río Duero. Las laderas cubiertas de viñedos y fincas históricas reflejan 2.000 años de vinificación en el valle, con itinerarios que incluyen paradas para degustaciones y tiempo para cruzar la frontera hacia la ciudad medieval de Salamanca, en el noroeste de España. El operador turístico de lujo Tauck Inc. y la marca de lujo Uniworld River Cruises debutarán en la primavera: el SS São Gabriel, de 100 pasajeros, de Uniworld tiene suites con servicio de mayordomo, decoración con influencia del Duero y cocina de origen local; el MS Andorinha, de 84 pasajeros, de Tauck cuenta con una piscina de estilo infinito, cenas al aire libre y tumbonas balinesas en la terraza. La cena en una bodega familiar, cerca del tranquilo pueblo de Pinhão, está incluida.