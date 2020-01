Una estrategia para los asalariados

OPINIÓN . Al margen de las nuevas disposiciones de la Caja de Seguro Social, los gastos de representación por asignación fija siguen siendo el talón de Aquiles en el sistema tributario de Panamá.Sin quitarle importancia a la Ley 29 de 2008, que modificó las tablas del impuesto sobre la renta (ISR) para personas naturales, con solo asignar a la remuneración personal el nombre de gastos de representación (GR) se puede beneficiar y hasta perjudicar a quien así la recibe.

El caso tiene su origen en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que acomodó, en forma conveniente para muchos, el ISR que debe pagar la remuneración recibida con el nombre de GR. El fallo del 30 de marzo de 2006 dejó la retención 10% del ISR como el único impuesto que han de pagar quienes reciben una remuneración con el nombre de gastos de representación, nombre o concepto que no tiene explicación alguna dentro de nuestras legislaciones, salvo que la intención sea crear una forma para ahorrar impuestos y, en su momento, cuotas de seguridad social, porque cabe agregar que la última reforma de la Caja de Seguro Social sujeta paulatinamente los GR a las mismas formalidades aplicables a los salarios.

Pero gravar los GR con una tasa fija de 10% crea oportunidades de estrategia fiscal. Gracias a esa ñamesura, como diría mi amiga Candy, se producen nuevas tasas promedio que pueden ir de lo sublime a lo ridículo.Para ampliar lo sublime, veamos el caso de un asalariado que tiene una remuneración de mil 600 dólares mensuales, dividida en partes iguales entre salario y GR. El salario de 800 dólares por mes está exento del ISR en virtud de la ley 29/2008 y, por el resto de su remuneración, que lleva por nombre gastos de representación y que asciende también a 800 dólares, solo pagará el 10%. Dicho en otra forma, el ISR mensual será de 80 dólares o sea el 5% de su remuneración total.Otro ejemplo es aquel funcionario que recibe una remuneración de 4 mil dólares por mes, dividido a partes iguales entre salario y GR.

Suponiendo que tiene dos dependientes, no tiene gastos médicos ni intereses hipotecarios que deducir, su ISR anual antes de la ley 6/2005 era de 8 mil 451; luego, con la llegada de esta ley y tras el fallo de la CSJ, su situación mejoró y solo enfrenta un costo tributario anual de 6 mil 67. Un ahorro nada despreciable de 2 mil 384 dólares por año a costa del Tesoro Nacional. Todo ello gracias a los GR. Pero cuidado con el otro extremo… si usted recibe 800 dólares o menos por mes ni se le ocurra dividirlo entre salario y gastos de representación, pues estaría perdiendo dinero. Si la norma general es que los 800 por mes están exentos del ISR, al recibir una parte como GR estará pagando el 10% sobre esta parte de su remuneración. La asesoría es gratis, como la sonrisa de nuestro amigo Rubén Blades.

El remedio no lo busquen en la sábana. El remedio está en la receta: eliminar el mal llamado y peor utilizado concepto de GR, que no representa a nadie, salvo los intereses de quien los recibe. El abuso ha sido tan clásico que basta con echarle una miradita a las remuneraciones del sector público; no faltará quien piense que también se puede asignar tal nombrecito a los honorarios de los asesores.¿Pero … quién le pone el cascabel al gato si los que deben poner el remedio son parte interesada en mantener el exabrupto?

El autor es presidente de Centro de Soluciones Ejecutivas, S. A.