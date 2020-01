La estrategia de la confianza

OPINIÓN. En una oportunidad compartí un ejercicio de planificación con un banquero y durante el mismo discutimos cuál era el principal activo de su institución. Desde su punto de vista los principales activos del banco eran su gente, los recursos financieros, la plataforma tecnológica y su red de agencias. Sin duda, estos aspectos son fundamentales, pero indagando un poco más llegamos a una conclusión más poderosa: el principal activo de un banco es confianza.

Durante el desarrollo de este acuerdo coincidimos en que muchos de los activos mencionados al principio se podían comprar o transar en el mercado. En cuanto al talento humano, es un recurso limitado que se puede buscar a través de diversos mecanismos de reclutamiento.En cambio, si la gente no confía en el banco no va a depositar su dinero y entonces no hay negocio. Por ello, este activo es tan importante, mucho más en un país donde no hay fondos de garantía y en el cual un imprudente ejercicio financiero puede llevar a la quiebra de la institución y con ello arrastrar los ahorros de muchas familias.

La confianza es un activo complejo y frágil, difícil de desarrollar pero fácil de perder. No se puede comprar, tampoco se decreta por un comité, ni se puede negociar en el mercado. Hay que construirlo en el tiempo. También exploramos aspectos como la imagen corporativa o la reputación. Un banco con mala reputación o una imagen negativa va a encontrar importantes barreras para el crecimiento en el mercado. De igual manera, analizamos conceptos como la credibilidad. Un líder empresarial con poca credibilidad puede afectar directamente a la institución que representa.Efectivamente, los principales activos de un banco son intangibles. Por supuesto, hay que contar con la infraestructura, tecnología y talento humano para competir eficientemente, pero sin la confianza y la buena reputación aquellos activos pierden su razón de ser.Uno de los principales problemas de las empresas en Latinoamérica es la pérdida de confianza en torno a su actividad.

El Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, pone en evidencia que la percepción de corrupción en las empresas de la región es alta. Sin lugar a dudas, la pérdida de confianza sobre las empresas afectará la viabilidad de los negocios. La recomendación del profesor Charles Fombrun, director del Reputation Institute, para que una empresa construya confianza y una reputación sólida se basa en cinco principios: ser visible, pues si no es conocida no puede tener reputación; ser distinta, es decir, tener un posicionamiento claro y diferenciado que la haga única; ser auténtica, o lo que es lo mismo creerse y vivir su posicionamiento internamente; ser transparente, manteniendo un flujo de comunicación sincera con los grupos de interés sobre sus actividades, políticas y valores; y por último, ser consistente, para lo cual es preciso que en cada punto de contacto con cualquiera de los grupos de interés, tanto la comunicación como la realidad de la empresa, entregue una experiencia coherente y alineada con la visión y el posicionamiento corporativo.

El autor es director de Stratego Communications.