Ganancia de bancos no frenaron caídas en Wall Street

INGRESOS

Los mayores ingresos por negociaciones de Wall Street en una década probablemente no fueron suficientes para evitar una caída del 30% en las ganancias de sus mayores bancos el año pasado, cuando la pandemia golpeó la economía.

Ese es el escenario que analistas están considerando a medida que los cinco gigantes estadounidenses de la industria —JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley— se preparan para publicar resultados trimestrales a partir de mañana viernes.

En total, el grupo probablemente generó $104 mil millones con negociaciones mientras lidiaba con choques que elevaban los gastos, minaban los créditos y llevaban a los bancos centrales de todo el mundo a bajar las tasas de interés.

Además, como las vacunas aumentan la esperanza de que la pandemia pueda desacelerarse en los próximos meses, analistas como Jason Goldberg, de Barclays Plc, prevén que las ganancias anuales de los grandes bancos podrían repuntar lo suficiente como para deshacer la caída de 2020.