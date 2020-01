Cuando su instinto habla

GERENCIA.APRENDA A TOMAR DECISIONES.

¿Ha adoptado el lector en alguna oportunidad una decisión antes de que los datos relevantes hubiesen sido recolectados y analizados, tal vez en una situación de crisis? ¿Ha pensado en alguna ocasión "Todo parece andar bien, pero tengo un mal presentimiento sobre este proyecto?".

¿Ha ocurrido alguna vez que una idea le pareció tan atractiva que intentó llevarla a la práctica pese a la ausencia de datos substanciales? Si eso ha ocurrido, es que la intuición desempeñó un papel en sus decisiones.

La intuición es el proceso mental de evaluar situaciones y formar juicios sin el beneficio de un análisis explícito de los hechos. La intuición es el reconocimiento de atributos, y cuando más datos su cerebro atesore, es más posible que su intuición permita discernir vínculos de importancia entre experiencias del pasado y del presente.

Por supuesto, el problema es que la excesiva confianza en sus poderes intuitivos podrían llevarlo a olvidar el análisis objetivo que debe informarle de prácticamente cada importante decisión de negocios. El truco es saber reconocer cuándo debe confiar en su instinto.

Use la intuición para chequear análisis basados en hechos. Si un análisis objetivo dice que usted debe hacer algo, pero el instinto le dice que no, suspenda la decisión, dice Kim Wallace, presidente de la firma de investigaciones de mercadeo Wallace and Washburn, de Boston. "Posponga su decisión hasta que tenga un sentido lógico y crea que está bien. Ambas partes del cerebro, la lógica y la intuitiva, deben coincidir. Si eso no ocurre, obtenga información de otras fuentes hasta que la decisión permita alinear sus perspectivas lógicas e intuitivas".

¿Qué ocurre cuando la lógica y la intuición discrepan? El experto en toma de decisiones John S. Hammond, co-autor de "Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions" , dice que el conflicto entre un análisis objetivo y un sentimiento intuitivo puede significar que tal vez usted perdió algo importante en su análisis. Sugiere que tome eso como una señal de que debe volver a examinar la evidencia y las conclusiones que extrajo de la misma.

La contratación de empleados es otra zona donde la intuición puede ayudarlo en sus decisiones. Pedí en fecha reciente a seis altos ejecutivos que identificaran la clase de toma de decisiones que les parece más problemática. Todos aludieron a decisiones adoptadas por empleados. Y al tope de la lista figuraba contratar a la persona equivocada.

No debemos sentirnos sorprendidos por los malos resultados de que informaron esos ejecutivos.

En esas ocasiones Lamberturs, de CRD, confía en su intuición, usándola junto con otras fuentes de información. "Tal vez usted está entrevistando a alguien cuyo currículum y nivel de experiencia luce bueno, y cuyas referencias son excelentes. Pero su instinto le informa que no es la persona adecuada. Es algo difícil de definir, pero usted sabe que cometería un error" al contratarlo, dice.