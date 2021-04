La revolución portuaria de Panamá

La Bitácora

Panamá es más que un Canal. Hay que reconocer la revolución que se ha dado en la industria marítima y portuaria. Ésta se ha ubicado como la segunda actividad marítima en importancia económica, como complemento a todos los negocios que genera la vía acuática.

Se han invertido más de $5 mil millones en las terminales del Atlántico y el Pacífico, casi igualando la ampliación del Canal. El impacto en la economía ha sido significativo porque cada dólar que produce esa actividad proviene de divisas extranjeras. La industria portuaria genera empleos similares al Canal. Hace 25 años, Panamá era un desconocido en el mapa portuario de la región. Ocupaba el puesto 98 de 100. Movía al año 195,000 TEU (contenedor de 20 pies) de carga local. El trasbordo literalmente no existía. Actualmente, los cinco puertos trasbordan cada año 7 millones de TEU y mueven 700,000 TEU de carga local. Manzanillo es el puerto de trasbordo más grande de Panamá y de la costa este de América, mientras que, en el Pacífico, Balboa es el que maneja el mayor volumen de carga en el litoral. Panamá es el país que posee el mayor número de grúas portacontenedores de Latinoamérica.

Cuando a mediados de la década de 1990 se tuvo la visión de concesionar los puertos, se actuó en la dirección correcta para atraer inversiones que generaran riqueza. El gobierno de aquel entonces privatizó la telefonía y la electricidad, pero dio los puertos en concesión o alquiler por tiempo definido. Esas terminales no están privatizadas y seguirán siendo de Panamá, con toda la infraestructura construida. Pocos países pueden mostrar un portafolio de inversiones tan variada en sus puertos. En el Atlántico operan Colon Container Terminal (CCT), de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation; y Manzanillo International Terminal (MIT), de la estadounidense SSA Marine. También está Cristobal, que junto con el puerto de Balboa en el Pacífico, son operados por Panama Ports Company (PPC) de Hutchison Port Holding, con sede en Hong Kong. En el antiguo puerto Rodman, en el Pacífico, fue concesionada en 2008 la terminal de PSA de Singapur. Esas empresas globales, especializadas en manejo de contenedores, evaluaron el alto riesgo de su inversión porque planeaban mover carga contenerizada de trasbordo cuyo destino final no es Panamá. A simple vista podían percatarse, además, de que las infraestructuras concesionadas no eran útiles para el trasbordo de contenedores y atraer líneas navieras que utilizaban ese modelo de redes de trasporte. Había que invertir cientos de millones de dólares en infraestructura moderna, equipo, maquinaria y tecnología adecuada. Las concesiones se dan en plazos de 20 y 25 años, prorrogables en forma automática si las empresas cumplen los términos negociados. En los casos de CCT y MIT, los contratos a 20 años ya fueron renovados. Mientras que PSA Panama aún no ha cumplido el primer término.

Sobre ese tema, la Contraloría General de la República concluyó en su auditoría de 24 años de operación que, hasta la fecha, PPC ha cumplido con todas las cláusulas y obligaciones básicas de la concesión en Balboa y Cristóbal, que cumple los 25 años en febrero del 2022. La renovación debe darse, según lo establece el contrato ley y el principio de seguridad jurídica, igual que con el resto de los otros operadores portuarios. El Estado solo cuenta con acciones en PPC, porque así fue establecido en la licitación portuaria. Panamá ha vivido una verdadera revolución portuaria en los últimos 28 años, con el más grande de América Latina y el Caribe, producto de la inversión extranjera y las políticas del Estado. Una vez concluyan las concesiones, el Estado heredará las infraestructuras portuarias, las que deberá licitar de forma transparente buscando los mejores intereses del país, sin encarecer y amenazar la competitividad de la ruta de trasbordo. Es entonces cuando Panamá deberá retener acciones y participación de esas nuevas concesiones portuarias que se otorguen.

El autor es experto en logística.