Hay que mejorar la promoción

ENFOQUE

* Enrique Pesantez J.

OPINIÓN

Mientras más se viaja, más se aprende. Las vivencias se convierten en experiencias, y las dudas se aclaran, sobre todo cuando uno se involucra más en el sector turístico.

Digo todo esto porque la Autoridad de Turismo de Panamá y la aerolínea Copa Airlines tienen en proyecto la promoción turística del país, motivo por el cual le solicitaron a un grupo de operadores de turismo que le entregáramos programas turísticos con el propósito de publicarlos y promoverlos en los países que generan más tráfico hacia el país. En el caso de Estados Unidos, promoverlo en aquellas ciudades con mayor potencial para nuestros mercados; la idea fue plasmar los programas pero sin poner precios con el fin de no entrar en polémica con las empresas mayoristas que ya promueven Panamá quienes tienen publicados sus programas en diversos medios de comunicación, lo cual me pareció positivo. Sin embargo, haciendo mis visitas de puerta a puerta veo que las agencias de viajes que son las que generan la corriente de pasajeros no tienen claro qué país somos, de qué vivimos, qué estilo de vida tenemos; solo saben que tenemos un Canal y que somos un destino de compras. Una que otra nos conocerán por Mariano Rivera, Roberto Durán o Rubén Blades. Una prueba de esto es que vemos que la oferta nuestra es siempre la misma en todas partes, y todo porque no hemos sabido mostrar los atributos de nuestra oferta turística

Si esto es así por qué no hacer presentaciones de Panamá en estos mismos países y ciudades, invitando agencias minoristas para mostrarles la otra cara de nuestro país. Hay que motivarlos a tener otra oferta adicional dirigida a otro segmento del mercado. Son 3.5 millones de dólares que tendría un uso más eficaz en esta promoción, realizamos pequeños cambios en la presentación del destino. El que no anuncia, no vende.