El metro de Río no está listo

TRANSPORTE

El olor a concreto mojado y el eco de las voces de trabajadores que a lo lejos sellan con un relleno blanco las paredes de un túnel nuevo son un claro recordatorio de lo que falta en esta estación del metro: pasajeros y trenes.

A siete semanas de la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos, la ampliación del metro de Río de Janeiro, que ayudaría a trasladar a cientos de miles de deportistas y turistas, no está lista.

Los constantes atrasos, el aumento de gastos y las dificultades económicas del estado en crisis han sembrado la duda a pesar de que las autoridades brasileñas mantienen que el trabajo se concluirá a tiempo.

Más allá de si finalmente está operativo el 5 de agosto, especialistas en transporte subterráneo y auditores expresan su preocupación por el poco tiempo que resta para probar la nueva línea. La fecha de apertura se ha pospuesto una y otra vez hasta fijarla cuatro días antes del inicio de los Juegos.

“Es muy poco tiempo para probar una obra pública de ese tamaño”, señaló José Manoel Ferreira Gonçalves, presidente de la organización de especialistas en trenes FerroFrente.

“¿Qué nos garantiza que está todo en orden en un proyecto tan sensible y complicado?”. “Cada hora cuenta”, dijo Rodrigo Vieira, secretario de Transporte del estado de Río de Janeiro, a The Associated Press. “Estamos trabajando sin parar, las 24 horas del día, con mil trabajadores en cada estación”. Una vez finalizada, la línea 4 del metro sería el legado más importante de los Juegos para la ciudad.

Ideada casi dos décadas atrás, su trazado se concretó finalmente hace seis años para llevar a pasajeros de la mundialmente conocida playa de Ipanema al moderno suburbio de Barra da Tijuca, en menos de 15 minutos. En Barra da Tijuca están el Parque y la Villa olímpicos, así como otras sedes de competencias.

Sin el metro, el viaje por autopista entre las montañas verdes y favelas lleva más de una hora con tráfico estable. Implicaría dificultades en la logística del evento ya que habría que transportar a miles de personas en autobús o taxi por unas calles ya saturadas con tránsito local.

Cuando Río fue elegida sede de los Juegos en 2009, el panorama económico de Brasil era totalmente lo contrario a lo que es hoy.