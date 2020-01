Más de 450 mil clientes no pagan agua

IDAAN.

Víctor D. Torresvdagoberto@prensa.comEl exceso en la morosidad sigue siendo un talón de Aquiles para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan): más de 450 mil clientes no pagan el servicio de agua potable que reciben.

Desde hace varias décadas, la institución arrastra una morosidad de 15% en su cartera de clientes, que hoy supera los 80 millones de dólares. Lo que ha podido recuperar ha sido marginal. En los dos últimos años, la entidad ha mejorado sus finanzas gracias a un plan de modernización tecnológica para el cobro de las cuentas, pero no por la recuperación de su cartera morosa.

"Es una morosidad alta, pero estamos haciendo esfuerzos para bajarla", dijo el director del Idaan, Juan José Amado III. "A mi criterio, llevarla a 10% sería aceptable".

La morosidad no recae 100% en clientes irresponsables que no quieren cumplir con la institución. Entre los morosos hay de todo, gente que no quiere pagar, pero también personas con problemas sociales y económicos a los que el Idaan ofrece concesiones mientras arreglan su situación.

El Idaan factura solo 60% de la producción de agua potable, el restante 40% no se cobra. Y un 20% es subsidiado por el Gobierno, para atender a aquellos sectores sociales que no cuentan con la infraestructura adecuada para recibir el vital líquido.

A los morosos que no quieren pagar, el Idaan aplica la política de la ‘casa del jabonero’. "El que no se resbala cae", cuando requiere de un paz y salvo, explicó Amado III.