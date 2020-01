La paradoja de la expansión canalera y el efecto del desplazamiento laboral

CANAL DE PANAMÁ. EL PRODUCTO MARGINAL DEL PROYECTO DE ENSANCHE PODRíA SER BAJO.

Para contestar la pregunta sobre si es viable o no aumentar los peajes para financiar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, puede resultar constructivo recurrir al concepto de análisis marginal.

Una poderosa analogía a este problema es la paradoja del agua y el diamante. El agua es indispensable para la vida humana, pero cada unidad adicional de ella que consumimos tiene poco valor marginal. Su precio de mercado, por lo tanto, es mínimo. Exactamente lo opuesto sucede con los diamantes. ¿A qué se debe la diferencia?

La respuesta está en la disponibilidad total. El agua es abundante (aún), pero los diamantes no lo son. En consecuencia, el precio de los diamantes es alto. Prueba de que es el valor o utilidad de la unidad marginal lo que determina el precio de mercado de un bien, es que estaríamos dispuestos a pagar cualquier cantidad de diamantes por un vaso de agua si nos encontráramos sedientos en un desierto.

La diferencia entre el precio de mercado y el valor máximo que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un bien o servicio es el excedente del consumidor. El cálculo de este concepto permite determinar si hay una demanda insatisfecha. Una forma de hacer este cálculo es mediante el mecanismo de la subasta.

Aplicando este procedimiento, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha determinado que los usuarios actuales ya están dispuestos a pagar hasta 15% adicional al valor del peaje ordinario para no sufrir demoras. Es evidente que hay una importante demanda insatisfecha de tránsitos por el Canal. Todo apunta, además, a que esa demanda tenderá a aumentar en el futuro cercano.

Impacto de las inversiones

Retomando nuevamente el análisis marginal, ¿qué impacto económico tendrían los 500 millones de dólares adicionales en inversión anual que requeriría la construcción durante ocho años del tercer juego de esclusas?

Para realizar este análisis, se calcula la relación producto capital marginal, que no es más que el aumento en el producto interno bruto (PIB) que se obtendría con una unidad adicional de inversión. Como sabemos, el PIB no es otra cosa que el indicador más comúnmente aceptado para medir el valor total de los bienes y servicios de utilización final producidos en un año. En otras palabras, mide la disponibilidad total de bienes y servicios con que contó la colectividad para satisfacer sus diversas necesidades. Desde esta óptica es una expresión, aunque incompleta, del nivel de bienestar alcanzado por la sociedad. En una economía moderna, en donde la actividad primaria (agropecuaria) no es clave, el crecimiento del PIB depende básicamente de los volúmenes de trabajo, capital y tecnología ocupados. La inversión son las adiciones al stock de capital como construcción, equipo y maquinaria.

Más inversión, menos pib

Por ejemplo, la relación producto capital marginal entre 1996 y 2004 –el último año para el cual la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República tiene cifras– el efecto de una inversión adicional de 500 millones por año resultaría en un crecimiento del PIB 1.2% menor al efectivamente alcanzado durante el periodo.

¿Cómo explicar esta evidente paradoja, que una mayor inversión reduce el ritmo de expansión de la economía? La respuesta está en el denominado efecto de crowding out o desplazamiento laboral. De acuerdo con la propuesta de ampliación de la ACP, "durante la construcción del tercer juego de esclusas se crearán entre 35 mil y 40 mil nuevos puestos de trabajo".

No obstante, cifras de la Contraloría revelan que la oferta laboral entre 1997 y 2004 se ha incrementado a un promedio anual de 34 mil 127 trabajadores, de los cuales el 95% se ha llegado a ocupar.

En consecuencia, si las cifras son correctas (y no hay razón para dudar de ellas) la fuerza laboral que se requerirá para la ampliación solo puede salir de otros sectores en los cuales ya se encuentra ocupada, produciéndose una ‘salida en tropel’ y una consecuente reducción neta en el crecimiento del PIB.

Tecnologías nuevas

Los resultados son en parte el producto de dos supuestos implícitos. El primero es un escenario en donde no habrá contratación de trabajadores foráneos. El segundo es que la tecnología no cambia, por tanto, tampoco la productividad por trabajador. Hasta ahora el debate sobre la ampliación ha estado centrado, fundamentalmente, en dos temas: demanda y financiamiento.

No obstante, el cuello de botella que podría llevar al fracaso del proyecto podría estar en otro lado: en la naturaleza de la política migratoria y de desarrollo tecnológico. Curiosamente, del centenar de estudios realizados para la formulación del proyecto de ampliación, ninguno se ocupó de estas temáticas.