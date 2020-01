El paraíso financiero

OPINIÓN. Es un hecho cierto que las instituciones financieras pagan un impuesto sobre la renta (ISR) tan reducido, que el mismo resulta en una tasa aplicable inferior al 10% en relación con sus utilidades, lo cual en muchas ocasiones es blanco obligado y justificado de otros contribuyentes.Históricamente, el interés de tener un centro financiero internacional en Panamá ha privado sobre la justicia y la equidad tributaria, principios básicos en todo sistema fiscal. Aunque no pretendemos desconocer la importancia del centro bancario como generador de trabajo y de riquezas, no existe justificación para que no contribuya al fisco nacional en la misma medida de sus utilidades, tal como están obligados otros contribuyentes.

El caso tiene su origen en los incentivos y exoneraciones del ISR concedidos a los intereses, que a la postre son los ingresos más importantes de las entidades financieras, y que al ser usados indiscriminadamente crean un ahorro tributario importante, situación que al final se traduce en una tasa impositiva especial.Explico: las exoneraciones del ISR, consagradas en el artículo 708 del Código Fiscal, se extienden a los intereses por depósitos en cuentas de ahorro, plazos fijos o de cualquier otra índole. Pero como la norma no hace diferencia en cuanto al ahorrista ni el motivo del ahorro, a pesar de que su intención es fomentar el ahorro como fuente de riqueza, el beneficio es aprovechado por muchas instituciones financieras para generar ingresos exonerados, aunque su negocio no es mantener dinero en otros bancos.

En resumen, y en aras del buen balance tributario, la exoneración del ISR que trata el referido artículo debiera excluir a las instituciones financieras, porque el dinero es el capital que debe ser utilizado como la materia prima o mercancía para los fines económicos que le dieron vida, no para crear triangulaciones ni aprovechar los incentivos que no corresponden a su propia actividad.En otro orden de cosas, por el concepto territorial de nuestra legislación fiscal, los intereses y comisiones por préstamos otorgados al exterior no causan ISR, situación que bien aprovechan ciertos jugadores locales haciendo una operación de doble vía con fondos locales de bajo costo, prestándolos al exterior sin causar ISR y luego repatriarlos como deudas para producir gastos deducibles.

Los préstamos y facilidades de crédito otorgados al agro con tasas de interés preferencial bajo el principio de incentivar al sector productivo, también constituyen otra ventaja para las entidades financieras, pues el beneficio de la exoneración del ISR sobre los intereses y comisiones se lo llevan los prestatarios. Además, la diferencia no cobrada al deudor la paga el Estado por medio del programa del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). Solo en 2007, los bancos recibieron del FECI algo más de 15 millones de dólares (ver página 20 del Martes Financiero del 20 de mayo de 2008). En este juego gana uno y pierden dos: gana quien presta y pierden todos los que aportan al FECI y el Fisco al no cobrar el ISR. Situación similar se crea en el turismo, pues los incentivos fiscales al sector incluyen la exoneración del ISR a los intereses obtenidos por sus acreedores. Otra vez gana el que presta y vuelve a perder el Fisco. En conclusión, Panamá es un verdadero paraíso fiscal para los servicios financieros.

El autor es asesor y consultor fiscal