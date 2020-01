La reina de la estética

Llegó a Panamá hace más de 20 años con el deseo de buscar un futuro mejor para ella y su familia, especialmente para una hija con problemas de salud, que es la que le da fuerzas y la que la motiva para seguir luchando.

Lo primero que hizo al llegar a Panamá fue un estudio de mercadeo que le permitió conocer que en este país no se explotaba la estética corporal y la cosmetología. "Sentí que con mi profesión podía hacer crecer la estética en Panamá".

Cosmetóloga y esteticista de profesión, Luz Marina Romero, colombiana nacionalizada panameña, es la propietaria de Lucy Esthetic Center & Spa, con sucursales en Bethania y San Francisco, los que se consideran como los pioneros de la estética corporal en Panamá.

La profesión "nació conmigo", comenta, al tiempo que señala que desde pequeña las tijeras eran parte de los implementos de belleza que tenía en su cartera. Se graduó en la Escuela Nacional de Belleza de Colombia y su especialización la realizó en España.

Sus primeros años en este país los recuerda con mucha nostalgia, porque a pesar de que fueron muy duros, siempre encontró quien le tendiera la mano, como fue el caso de Romerito, un taxista que conoció a través de su hermano y que le dio hospedaje en su casa. De igual manera, recuerda a Isabel Sibauste, quien le permitió trabajar en su salón de belleza a pesar de que no tenía su permiso de trabajo, así como a muchas otras personas que de clientes pasaron a ser amigas.

Traía muchas ganas de trabajar y desde un principio presintió que podía hacer mucho en este país.

Fue en el Salón de Belleza Plaza California de Isabel Sibauste, del que llegó a ser administradora, donde empezó a dar a conocer las propiedades del masaje y a formarse un nombre. En ese lugar le fue muy bien económicamente, aunque al principio tuvo muchos obstáculos, sobre todo por celos profesionales de sus compañeras, que la veían como una fuerte rival. "Como sabían que yo no había arreglado mis papeles, me llamaban a los inspectores [de Migración]".

"Los deseos de salir adelante eran muy grandes, estaba divorciada y con cuatro hijos que mantener. Anhelaba un cambio para mí y para mis hijos", rememora.

Trabajaba sin horario, y su ilusión era que llegara una cliente para ganarse alguna "propinita" para su cena, que eran dos pedazos de pan. Su pasaje lo sacaba de los centavos que recogía en la calle, "Dios me los ponía en el piso, porque por todas partes los encontraba. No he perdido la costumbre de recogerlos, porque lo veo como una bendición de Dios y me recuerda mis raíces, los días duros que me tocó vivir en este país".

Su primer salón se llamaba Estilo y Estética Unisex, el cual operaba en su apartamento ubicado en Bethania. Para entonces ya tenía cinco años de estar en Panamá. Empezó a relacionarse con altos funcionarios públicos que la ayudaron a conseguir su residencia, con lo que todo se le empezó a facilitar. Comenzó a traer a sus hijos, tres de los cuales le han seguido los pasos.

A partir de entonces, todo fue cambiando. Lograron ahorrar para comprar carro, casa y abrir el primer local de Estética Lucy, ubicado en Bethania.

Desde hace 10 años trabaja con la corporación Medcom en todos los concursos de belleza.

Hoy día, por sus prodigiosas manos han pasado muchas personalidades del mundo político, social y de la farándula, quienes ven en ella a la reina de la estética.