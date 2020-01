El secreto del éxito

IDEAS DE LIDERAZGO

Cuando vemos a personas que logran sus metas, que son exitosas, famosas y reconocidas, tenemos la tendencia a asumir que salieron adelante por su talento, porque es lo que está a la vista. Lo que muy pocos saben son las dificultades y obstáculos que tuvieron que soportar.

Todos conocen los éxitos de Walt Disney, sus dibujos animados y el ratón Mickey. Muchos han visto las películas de su estudio o han ido o escuchado de sus parques de diversiones. Todos recuerdan a Walt Disney como una persona extremadamente creativa y talentosa. Pero lo que pocos saben es que Walt, antes de fundar la empresa Walt Disney, fundó dos empresas de animaciones que fueron un rotundo fiasco económico y quebraron.

Tampoco es conocido que decidió cambiarse de rubro y trató de hacer películas de cine no animadas y le fue mal.

Tampoco se sabe que tuvo 302 rechazos antes de conseguir el financiamiento para construir su parque de diversiones.

Muchos conocen el libro Chocolate para el alma, del autor Jack Canfield. Es un libro que ha sido traducido a 39 idiomas y ha vendido 8 millones de copias. Es una obra compuesta de pequeñas historias que inspiran y motivan a las personas. Pero lo que pocos saben es que el autor tuvo 130 rechazos de editoriales que consideraban el libro como poco comercial y que además tenía un título ridículo.

Muchos conocen al que fue el primer ministro británico en la segunda guerra mundial, Winston Churchill. Además, se sabe cómo se convirtió en uno de los líderes clave en esa época y que tuvo una gran influencia para derrotar al imperio nazi. Churchill es recordado como una persona brillante, estratégica y con un gran sentido del humor. Pero lo que pocos conocen es que lo reprobaron en sexto grado en el colegio, que las universidades de Oxford y Cambridge no lo aceptaron como alumno. Tampoco saben que en la Primera Guerra Mundial, él ayudó a diseñar la estrategia de una batalla que fue una catástrofe a la que se denomina el “Desastre de Gallipoli”.

Todos conocen al científico Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad y ganador de un premio Nobel. Pero lo que pocos conocen es que Einstein era considerado un alumno retardado en sus años iniciales de colegio, ya que tardó mucho tiempo en aprender a hablar y a leer. Cuando postuló a la universidad, falló en el primer intento. Cuando hizo su tesis doctoral fue rechazada y considerada totalmente irrelevante.

Todos conocen a Steven Spielberg, el director de cine que ha hecho películas como Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. el extraterrestre, entre otras. Ganó un Oscar con la película La lista de Schindler. La revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más importantes del siglo. Pero lo que pocos saben es que Spielberg fue rechazado tres veces para ingresar a la escuela de cine de la Universidad de California. Tampoco saben que trabajó en los estudios de la empresa Universal practicante sin pago y que la primera película que creó fue una total decepción.

La historia está llena de personajes similares a los anteriores, exitosos y famosos pero que tuvieron que soportar muchos obstáculos, errores y rechazos. Personajes que a pesar de todas las dificultades perseveraron y tuvieron éxito.

El secreto del logro no está en el talento. Hay muchas personas con talento que no llegan a ningún puerto. El secreto del logro está en la perseverancia, en la capacidad de postergar la gratificación, en soportar momentos difíciles y no perder la esperanza de que en el futuro, todo el esfuerzo dé frutos. El secreto del logro está en las horas de trabajo, de práctica y de preparación. El secreto del logro está en nuestra forma de interpretar lo que nos sucede en la vida. Algunas personas toman los rechazos y errores como fracasos permanentes. Otros más bien ven los errores como oportunidades de aprendizaje, de mejora y crecimiento.

Como menciona la autora Darcy Andries, “El secreto del logro no es un secreto”, solo hay que prestarle atención a todo el esfuerzo y perseverancia de las personas que hoy día disfrutan el éxito.