Tres fases para salir a flote de la crisis

FINANZAS/EMPRESAS

Pisar firme y analizar la nueva realidad que se tiene enfrente forma parte del ejercicio que deben hacer los empresarios y emprendedores para afrontar el desafío de operar en un escenario de recesión económica extrema, con pérdida de la demanda por la caída del consumo, reducción del flujo financiero a cero o cerca de cero, y en el que se requerirá más que nunca de una comprensión mutua para ser flexibles en las relaciones laborales y de negocios.

Estas son algunas de las recomendaciones que hace Domingo Latorraca, socio consultor de estrategia logística de Deloitte Spanish Latin America.

¿Qué escenarios deben analizar las empresas ?

Las empresas están atravesando una estrechez de liquidez extrema, como muy pocas veces han experimentado en sus años de operaciones. Esto debido al cese de operaciones de la mayoría de las empresas que resultan teniendo cero o cerca de cero ingresos en los últimos dos meses, desde que se inició la pandemia. Esto nos coloca en una situación que no tiene precedentes. Vemos esta situación en tres fases:

1. Cómo las empresas responden y administran la crisis que se vino encima.

2. Cómo aprenden a operar en un contexto complicado, y por ende cómo tratan de fortalecer las operaciones en condiciones extremas. Se registra una caída de la demanda y la perspectiva es que se mantendrá por un tiempo más.

3. Una tercera fase es que luego de recuperarse y fortalecerse, las empresas deben ver cómo relanzarse y aprovechar las oportunidades de crecimiento en nuevos negocios. Hay prioridades organizacionales, de flujo financiero, laborales, tecnológicas y de digitalización.

¿Qué es lo más urgente?

Dependerá del tipo de negocio. Obviamente el tema de la liquidez y la sostenibilidad de las operaciones enfrentando cero ingreso o muy cerca de cero es un reto gigantesco. Para que no se destruya la empresa y no deje de existir y tenga la perspectiva de reactivarse y generar los puestos de trabajo que tenía, habrá que achicarse tanto físicamente como en las operaciones. Trabajar en la liquidez, revisar la estructura financiera, llegar a acuerdos con los bancos. Lo menos que quieren los bancos es que sus clientes y las empresas fracasen. También debe analizarse cómo transitar de la suspensión de los contratos de trabajo, hacia la reactivación de los contratos de manera gradual, porque seguramente muchas empresas no podrán operar con la misma cantidad de empleados que tenían antes del cese de actividades.

También analizar cómo seguir con la digitalización de los procesos. Mover las plataformas a la nube, para tener más capacidad para el trabajo remoto. Habrá protocolos sanitarios que deben implementarse y ameritará tener menos personas físicamente. Tenemos que estar más cerca, estando más lejos. Es decir crear nuevas relaciones laborales y reconstruir las relaciones con nuestros clientes.

¿Cuáles son los sectores más golpeados?

En primer lugar aquellos afectados por el cese de las operaciones como comercio, construcción, turismo, aviación entre otras Hay muchas empresas que están planificando cómo volver a operar en un escenario muy difícil y muy distinto al que se tenía hace 60 días.

Por otro lado hay actividades esenciales como la agroindustria, actividades de la salud, el transporte de alimentos, las entregas a domicilio, que no se han detenido y que operan bajo protocolos estrictos de salud que tendremos que acoger los demás sectores. Estamos camino a tener niveles aceptables de contagio, el sistema de salud no ha colapsado, lo cual es positivo y esperamos que se presente el protocolo de apertura ordenado y paulatino de la economía, tomando en consideración una evaluación de cuál es el riesgo de contagio en varias actividades económicas, versus el nivel de empleo y producción que genera.

No volveremos a la realidad que teníamos antes. Se tendrán que adaptar las empresas a nuevas condiciones y protocolos de salud. Hay países que están abriendo y eso nos puede ayudar a tener una referencia. Todas las empresas tendrán que aplicar esos estándares, definir los procedimientos y se tendrá que hacer un tipo de certificación para garantizar que las empresas cumplen con esos procesos sanitarios.

¿Qué tan profuna será la recesión económica?

Definitivamente este año el país registrará un crecimiento negativo por primera vez en 30 años. El Fondo Monetario Internacional proyecta que será un decrecimiento de 2%, ojalá sea eso y no una caída del crecimiento más profunda.

Esto solo lo veremos en la medida que podamos medir que tan rápido podemos reactivar unas actividades y que se cumplan los protocolos de salud y se eviten riesgos de rebrotes. La construcción, el comercio, los bienes raíces que tienen un peso importante en la economía y generan empleo, registrarán los más grandes decrecimiento. Estos sectores ya venían con problemas que se han profundizado con esta pandemia. Si las medidas que se han anunciado de políticas de asistencia son efectivas pueden aliviar la situación.

¿Dónde enfocar la creación de nuevos negocios?

La automatización y la digitalización de los procesos tendrán una demanda notable en los próximos años. Todo lo que tiene que ver con trabajar de manera remota. También creemos que se reactivará la demanda de bienes del hogar y productos para el mantenimiento de los hogares, por eso es fundamental que se permita abrir a las tiendas grandes y se permita realizar ventas en línea.

Al estar en nuestros hogares hemos notado una cantidad de necesidades y trabajos por hacer en casa y eso reactivará la demanda de estos bienes.