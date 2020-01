La fiesta de Chivas

Scott ha trabajado en la industria del whisky por 30 años, igual que lo hicieron su padre y su abuelo.

—¿Influyó en su profesión el hecho de que su padre fuera destilador?

— El no me presionó para ello. Cuando terminé la escuela, en 1973, me fui a trabajar a Chivas Brothers. Me fascinó la búsqueda de las marcas, la edad, los diferentes sabores. Empecé en la calidad de “espíritus”, tarea controlada por los blenders (mezcladores). Me involucré con ellos y trabajé con el master blender hasta que se jubiló en el 99, entonces me convertí en master blender .

—De no haber entrado en el negocio del whisky ¿a qué se hubiera dedicado?

—Siempre quise volar a gran velocidad; ser piloto de combate.

— ¿Quién le enseñó a beber?

—Crecí en el ambiente del whisky y mi padre siempre tuvo respeto por el alcohol. El nos enseñó a disfrutarlo con responsabilidad.

—Existe la percepción de que las personas que trabajan con licor tienen una labor que más parece una fiesta interminable. ¿Lo es realmente?

—Es una fiesta cuando bebes. Nosotros no tragamos nada cuando realizamos las mezclas. Lo que hacemos es degustar y percibir aromas. Sí trabajamos evaluando las cualidades de muchos whiskies cada día, para mantener la nariz entrenada. Si consideras eso una fiesta, pues lo será, pero es más bien un trabajo apasionante.

—¿Se ha emborrachado?

Se detiene a pensar y responde con una gran sonrisa y otra pregunta: ¿Podría preguntarle lo mismo?

—Muchas veces. Ahora es su turno.

—No tan seguido como usted. [Ríe a carcajadas]. Es parte de la vida, vas creciendo y te involucras, aprendes. Si no aprendes de esas experiencias entonces tienes un problema. Debes tener control, es tu responsabilidad como individuo. Todo lo que podemos hacer nosotros (Chivas Brothers) es advertir sobre esa responsabilidad.

Hace una pausa y dice muy espontáneamente:

—Realmente han sido muchas veces.

—¿Es su posición única? ¿Solo hay un master blender?

—Sí. En Chivas hay un mezclador en jefe y dos asistentes. Lo que hacemos es asegurar que donde y cuando bebas un Chivas, hoy, mañana, en Nueva York o en Sidney, este tenga la misma alta calidad, consistencia y sabor. Cuando yo me jubile, algo que ocurrirá pronto, uno de los asistentes será el master blender .

—Usted es el creador del Chivas 18 años. ¿Qué elementos consideró para elaborar esa fórmula?

—Cuando cree el Chivas 18, no lo hice como yo lo quería. Hice un producto con las características y el estilo de la familia de la marca Chivas Regal.

—De haberse guiado por su propio gusto, ¿cómo habría sido el Chivas 18?

—Hubiera sido un poco diferente, pero no tanto, porque disfruto el estilo Chivas, que es suave y elegante, fuerte pero no invasivo. Con mi receta, tal vez hubiese sido menos ahumado, un poco más dulce. No había pensado en eso hasta ahora...

—Quisiera que me hablara un poco sobre su kilt...

—Qué bueno que le llamas kilt , muchos lo han llamado falda. El kilt es el vestido tradicional escocés. Inicialmente, era una pieza de tejido muy larga. En tiempos antiguos, al llegar la noche, la usabas como frazada. Por eso se dice que vivías en tu kilt .

El patrón (los colores) utilizado representa el nombre de tu familia. Al ver a un escocés con su kilt puedes saber de qué familia es. El que uso para estos eventos no es de mi familia. Tiene un patrón diseñado específicamente para Chivas Regal y su diseño está registrado.

—Alguien preguntó en alguna ocasión a Sean Connery qué usaba bajo su kilt y él contestó: “depende de la ocasión”. ¿Cómo respondería usted esta pregunta?

—Hay tres maneras de usar un kilt . La forma correcta, que significa que cada detalle está cuidado de acuerdo con la tradición; la manera incorrecta, sin cuidar esos detalles, y la otra manera “cuando no lo tienes puesto”.