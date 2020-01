No tengo finca en el camino

"Si la construcción de este camino ecológico va a afectar la candidatura de Alemán, lo lamento, porque esta es una vía que está contemplada en el plan maestro de turismo, que incluye tres provincias, Veraguas, Chiriquí y Los Santos", indicó.

Según la presidenta, Alemán ofrecerá más que un camino para el país.

Negó que tenga o que haya adquirido recientemente terrenos por donde va a construirse el camino ecológico.

"Yo no tengo ningún terreno por este sector, a no ser que alguien me lo esté regalando y yo no sepa nada", dijo.

Las declaraciones de la mandataria se dieron ayer durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Organo Judicial en Chiriquí.

Por otro lado, manifestó que la carretera de Panamá a Colón se llevará a cabo, porque es una necesidad: "son cuatro vías que hay que construir, y precisamente, vimos la semana pasada que colapsó un paño de la carretera y le he estado insistiendo al Ministro de Economía y Finanzas que se busquen los recursos para ver cómo se puede iniciar el camino antes de retirarme de la Presidencia", afirmó.