¿Qué hacer?: El renacer de Mary Wilson

Tom Ingrassia Traducido por Edgar Soberón Torchía Especial para La Prensarevista@prensa.com Después de vivir por décadas a la sombra de Diana Ross, Mary Wilson, miembro fundador del trío femenino más famoso de la historia musical norteamericana, The Supremes, vive momentos de gloria: Mary debe ser la trabajadora más incansable del mundo del espectáculo, o como dice ella misma en la película Only the Strong Survive, "Soy el secreto mejor guardado de la industria".