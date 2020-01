HORÓSCOPO_2013-12-17

Números de la suerte: 10, 32,48.Cuida el dinero que llegue a tus manos, no es bueno gastar en cosas innecesarias o que no son prioritarias, mejor guarda tu dinero, y haz las compras sin que la emotividad te haga adquirir bienes sin necesitarlo. Por otro lado, te sientes libre como para ir tras los sueños postergados.“Hay que mirar con un buen cristal la vida”.

Números de la suerte: 10, 32,48.Cuida el dinero que llegue a tus manos, no es bueno gastar en cosas innecesarias o que no son prioritarias, mejor guarda tu dinero, y haz las compras sin que la emotividad te haga adquirir bienes sin necesitarlo. Por otro lado, te sientes libre como para ir tras los sueños postergados.“Hay que mirar con un buen cristal la vida”.

Cuida el dinero que llegue a tus manos, no es bueno gastar en cosas innecesarias o que no son prioritarias, mejor guarda tu dinero, y haz las compras sin que la emotividad te haga adquirir bienes sin necesitarlo. Por otro lado, te sientes libre como para ir tras los sueños postergados.

“Hay que mirar con un buen cristal la vida”.

Números de la suerte: 85, 74,44.Hay muchas reuniones en la agenda, y no serán fáciles de llevar, pues hay propuestas que deberás analizar con mucho detenimiento, incluso es mejor asesorarte con expertos en el tema, pues lo que está en juego es importante para tu futuro. Por otro lado, hay una carta de triunfo que te acompaña.“Este día aprovéchalo al máximo”.

Números de la suerte: 85, 74,44.Hay muchas reuniones en la agenda, y no serán fáciles de llevar, pues hay propuestas que deberás analizar con mucho detenimiento, incluso es mejor asesorarte con expertos en el tema, pues lo que está en juego es importante para tu futuro. Por otro lado, hay una carta de triunfo que te acompaña.“Este día aprovéchalo al máximo”.

Hay muchas reuniones en la agenda, y no serán fáciles de llevar, pues hay propuestas que deberás analizar con mucho detenimiento, incluso es mejor asesorarte con expertos en el tema, pues lo que está en juego es importante para tu futuro. Por otro lado, hay una carta de triunfo que te acompaña.

“Este día aprovéchalo al máximo”.

Números de la suerte: 04, 11,28.Trata de no ahondar más de la cuenta en un asunto hogareño, no polemices más en asuntos, a la larga se aclaran, más bien deja que la buenas vibras ingresen, así disiparás dudas e intrigas. En lo personal, busca el acercamiento con esa persona de la cual te has alejado de forma intempestiva.“Tu actitud deberá ser buscar el triunfo”.

Números de la suerte: 04, 11,28.Trata de no ahondar más de la cuenta en un asunto hogareño, no polemices más en asuntos, a la larga se aclaran, más bien deja que la buenas vibras ingresen, así disiparás dudas e intrigas. En lo personal, busca el acercamiento con esa persona de la cual te has alejado de forma intempestiva.“Tu actitud deberá ser buscar el triunfo”.

Trata de no ahondar más de la cuenta en un asunto hogareño, no polemices más en asuntos, a la larga se aclaran, más bien deja que la buenas vibras ingresen, así disiparás dudas e intrigas. En lo personal, busca el acercamiento con esa persona de la cual te has alejado de forma intempestiva.

“Tu actitud deberá ser buscar el triunfo”.

Números de la suerte: 23, 67,08.El trabajo se verá favorecido, y es que pondrás lo mejor de ti para hallar soluciones a toda controversia, hoy las estrellas iluminan tu corazón para poner tu granito de arena y hacer que una persona acepte su error, y con ello haces las paces entre quienes se distanciaron.“Todo tiene solución si ponemos amor ”.

Números de la suerte: 23, 67,08.El trabajo se verá favorecido, y es que pondrás lo mejor de ti para hallar soluciones a toda controversia, hoy las estrellas iluminan tu corazón para poner tu granito de arena y hacer que una persona acepte su error, y con ello haces las paces entre quienes se distanciaron.“Todo tiene solución si ponemos amor ”.

El trabajo se verá favorecido, y es que pondrás lo mejor de ti para hallar soluciones a toda controversia, hoy las estrellas iluminan tu corazón para poner tu granito de arena y hacer que una persona acepte su error, y con ello haces las paces entre quienes se distanciaron.

“Todo tiene solución si ponemos amor ”.

Números de la suerte: 32, 01,15.Quizás una persona no te haga sentir bien de ánimo, y es que con sus palabras todo lo enreda, eso te pone algo pensativo y nostálgico, pero sabes también que al menos tú has puesto todo lo mejor de ti para hacer sentir bien a dicha persona. Todo lo relacionado al dinero ingresa a una etapa de prosperidad.“Mímate para que puedas mimar a los demás”.

Números de la suerte: 32, 01,15.Quizás una persona no te haga sentir bien de ánimo, y es que con sus palabras todo lo enreda, eso te pone algo pensativo y nostálgico, pero sabes también que al menos tú has puesto todo lo mejor de ti para hacer sentir bien a dicha persona. Todo lo relacionado al dinero ingresa a una etapa de prosperidad.“Mímate para que puedas mimar a los demás”.

Quizás una persona no te haga sentir bien de ánimo, y es que con sus palabras todo lo enreda, eso te pone algo pensativo y nostálgico, pero sabes también que al menos tú has puesto todo lo mejor de ti para hacer sentir bien a dicha persona. Todo lo relacionado al dinero ingresa a una etapa de prosperidad.

“Mímate para que puedas mimar a los demás”.

Números de la suerte: 06, 17,84.Hay una etapa de florecimiento en tu vida, incluso afectivamente te sientes mejor, a pesar de haber tenido un desenlace que te hirió el corazón, pero te recuperas de tus heridas sentimentales, y ahora hablas con el corazón para dejar por sentado que hay una esperanza más allá de las fronteras“Hay mucho amor universal”.

Números de la suerte: 06, 17,84.Hay una etapa de florecimiento en tu vida, incluso afectivamente te sientes mejor, a pesar de haber tenido un desenlace que te hirió el corazón, pero te recuperas de tus heridas sentimentales, y ahora hablas con el corazón para dejar por sentado que hay una esperanza más allá de las fronteras“Hay mucho amor universal”.

Hay una etapa de florecimiento en tu vida, incluso afectivamente te sientes mejor, a pesar de haber tenido un desenlace que te hirió el corazón, pero te recuperas de tus heridas sentimentales, y ahora hablas con el corazón para dejar por sentado que hay una esperanza más allá de las fronteras

“Hay mucho amor universal”.

Números de la suerte: 26, 71,29.Tu trabajo te da satisfacciones, y el dinero ingresa raudamente a tu economía, pero la parte afectiva te hace sentir cierta soledad o vacío interior, y eso no lo has podido superar, pues a veces sientes que nadie te entiende, pero solo debes dar un espacio para que el amor vuelva a entrar.“Todo tiene su par en la vida”.

Números de la suerte: 26, 71,29.Tu trabajo te da satisfacciones, y el dinero ingresa raudamente a tu economía, pero la parte afectiva te hace sentir cierta soledad o vacío interior, y eso no lo has podido superar, pues a veces sientes que nadie te entiende, pero solo debes dar un espacio para que el amor vuelva a entrar.“Todo tiene su par en la vida”.

Tu trabajo te da satisfacciones, y el dinero ingresa raudamente a tu economía, pero la parte afectiva te hace sentir cierta soledad o vacío interior, y eso no lo has podido superar, pues a veces sientes que nadie te entiende, pero solo debes dar un espacio para que el amor vuelva a entrar.

“Todo tiene su par en la vida”.

Números de la suerte: 23, 56,72.Dale atención a la parte legal o a asuntos donde documentos se mueven a tu alrededor, más que nunca debes estar vigilante con los plazos, incluso renovaciones de documentos de identidad o licencia. Alguna persona no está muy satisfecha con tu actitud, y ahora duda de tus palabras.“Te toca reivindicarte”.

Números de la suerte: 23, 56,72.Dale atención a la parte legal o a asuntos donde documentos se mueven a tu alrededor, más que nunca debes estar vigilante con los plazos, incluso renovaciones de documentos de identidad o licencia. Alguna persona no está muy satisfecha con tu actitud, y ahora duda de tus palabras.“Te toca reivindicarte”.

Dale atención a la parte legal o a asuntos donde documentos se mueven a tu alrededor, más que nunca debes estar vigilante con los plazos, incluso renovaciones de documentos de identidad o licencia. Alguna persona no está muy satisfecha con tu actitud, y ahora duda de tus palabras.

“Te toca reivindicarte”.

Números de la suerte: 66, 76,59.Cuida tu salud, si alguna dolencia estás postergando de atención médica, no lo hagas más y acude a un especialista, pues la pequeña dolencia podría no ser tan pequeña luego de algún tiempo. Por otro lado, no podrás olvidar a alguna persona por más que la trates de borrar de tu mente.“El mundo es feliz si tú estás feliz”.

Números de la suerte: 66, 76,59.Cuida tu salud, si alguna dolencia estás postergando de atención médica, no lo hagas más y acude a un especialista, pues la pequeña dolencia podría no ser tan pequeña luego de algún tiempo. Por otro lado, no podrás olvidar a alguna persona por más que la trates de borrar de tu mente.“El mundo es feliz si tú estás feliz”.

Cuida tu salud, si alguna dolencia estás postergando de atención médica, no lo hagas más y acude a un especialista, pues la pequeña dolencia podría no ser tan pequeña luego de algún tiempo. Por otro lado, no podrás olvidar a alguna persona por más que la trates de borrar de tu mente.

“El mundo es feliz si tú estás feliz”.

Números de la suerte: 14, 29,00.No confíes en que una persona te ha de devolver un dinero o de saldar una deuda como tú lo deseas, mejor haz una previsión por si fallara en su pago. Por otro lado, el retorno de una persona te hace sentir feliz, pues como que renuevan los lazos de amistad y podrás compartir momentos.“Une tu corazón con lo mejor de la naturaleza”.

Números de la suerte: 14, 29,00.No confíes en que una persona te ha de devolver un dinero o de saldar una deuda como tú lo deseas, mejor haz una previsión por si fallara en su pago. Por otro lado, el retorno de una persona te hace sentir feliz, pues como que renuevan los lazos de amistad y podrás compartir momentos.“Une tu corazón con lo mejor de la naturaleza”.

No confíes en que una persona te ha de devolver un dinero o de saldar una deuda como tú lo deseas, mejor haz una previsión por si fallara en su pago. Por otro lado, el retorno de una persona te hace sentir feliz, pues como que renuevan los lazos de amistad y podrás compartir momentos.

“Une tu corazón con lo mejor de la naturaleza”.

Números de la suerte: 24, 77,03.No dejes que una garúa se torne en una tormenta, deja que el amanecer disipe toda situación engorrosa, pues a veces es mejor no intervenir en asuntos de pareja, sino dejar que las cosas tomen su propio rumbo, y luego analizar con la paz del corazón y dar una opinión coherente con los hechos.“Tiñe tu corazón de color rojo de amor”.

Números de la suerte: 24, 77,03.No dejes que una garúa se torne en una tormenta, deja que el amanecer disipe toda situación engorrosa, pues a veces es mejor no intervenir en asuntos de pareja, sino dejar que las cosas tomen su propio rumbo, y luego analizar con la paz del corazón y dar una opinión coherente con los hechos.“Tiñe tu corazón de color rojo de amor”.

No dejes que una garúa se torne en una tormenta, deja que el amanecer disipe toda situación engorrosa, pues a veces es mejor no intervenir en asuntos de pareja, sino dejar que las cosas tomen su propio rumbo, y luego analizar con la paz del corazón y dar una opinión coherente con los hechos.

“Tiñe tu corazón de color rojo de amor”.

Números de la suerte: 11, 31,49.Estarás en una etapa más productiva de tu vida, sobre todo la parte del dinero se acomoda magistralmente, y el trabajo muestra signo de repunte, además de que la parte intelectual se beneficia con nuevas ideas, todo redunda a tu favor, incluso el amor estará más cerca.“Escribes una nueva página”.

Números de la suerte: 11, 31,49.Estarás en una etapa más productiva de tu vida, sobre todo la parte del dinero se acomoda magistralmente, y el trabajo muestra signo de repunte, además de que la parte intelectual se beneficia con nuevas ideas, todo redunda a tu favor, incluso el amor estará más cerca.“Escribes una nueva página”.

Estarás en una etapa más productiva de tu vida, sobre todo la parte del dinero se acomoda magistralmente, y el trabajo muestra signo de repunte, además de que la parte intelectual se beneficia con nuevas ideas, todo redunda a tu favor, incluso el amor estará más cerca.

“Escribes una nueva página”.