Horóscopo 01-06-2021

ARIES La energía planetaria te brinda mucha vitalidad. Gustarás de envolverte en toda clase de actividades, en especial aquellas que requieran esfuerzo físico. Todo lo harás con rapidez y no tendrás paciencia, así que tendrás que moderar un poco tus impulsos para evitarte problemas.

Números de la suerte: 5,41,54.“Reconciliación.”

TAURO Tu imagen pública es reforzada por tus logros y tus éxitos. No te apresures a la compra o inversión de propiedades. Estudia bien todo contrato. Tu trabajo o profesión beneficiarán a tu familia. No te sientas culpable si de momento no puedes brindarles toda la atención que se merecen.

Números de la suerte: 25,54,59.“Meditación.”

GÉMINIS Tu intuición se agudiza en cuanto a los negocios y sabrás ahora, como por arte de magia, como duplicar tu dinero, a donde tienes que ir a buscar ayuda y con quien tienes que comunicarte para obtener lo que deseas. Recuerda, tus respuestas llegan de tu mundo espiritual y psíquico.

Números de la suerte: 3,21,45.“Relaciones.”

CÁNCER Es momento de unir esfuerzos y velar por el bienestar de todos. Tus beneficios te vendrán de la ayuda de familiares y conexiones de amigos. En el amor habrá más seriedad o compromiso. Seguir la corriente, ceder y dejar atrás los egoísmos será la mejor forma de llevarte con los demás.

Números de la suerte: 14,33,46.“Perseverancia.”

LEO Estás en buen momento para brillar, para hacer que toda la atención se concentre en ti. Irradiarás energía y la misma será contagiosa. Gustarás de rodearte de flores, perfume o aromas que sean de tu predilección. El amor florece en tu vida y tú, como fuego que eres, te entregarás sin reservas.

Números de la suerte: 1,16,28.“Valores.”

VIRGO Se salpica tu vida de encanto por lo que tu buen humor será contagioso. No pasarás ningún detalle por alto al momento de lanzarte a la conquista de esa persona especial. Estarás en las de organizar eventos, reuniones o grupos en donde puedas compartir con personas positivas y alegres.

Números de la suerte: 11,32,47.“Esfuerzo.”

LIBRA Tus amigos te buscan y tu pareja se armoniza contigo. Tu nivel espiritual se eleva y podrás encontrar personas que compartan contigo los mismos intereses religiosos, caritativos y filantrópicos. Pon mayor atención a tus sueños y a tus presentimientos. Anota esos mensajes.

Números de la suerte: 10,26,45.“Revelarse.”

ESCORPIO Entras en un periodo excelente para invertir en el hogar o vender una propiedad. Pon atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. No abandones tus dietas y cuidados. Procura descansar y recuperar energías. Tu sistema de defensa debe ser reforzado con buena alimentación y ejercicio.

Números de la suerte: 20,43,49.“Prioridades.”

SAGITARIO Te inclinarás a dejarte llevar por cosas menos importantes. Te costará mucho trabajo y esfuerzo conseguir lo que quieres, pero si perseveras el éxito será tuyo. Enfócate en tu profesión, carrera o estudios. Cuando tomes decisiones piensa en lo práctico y en lo que realmente te conviene.

Números de la suerte: 4,24,53.“Desilusiones.”

CAPRICORNIO Se exalta tu creatividad por lo que te invadirá un deseo de competir, de hacer y crear. El amor sigue tomando sus altas y bajas. Te volverás seductor, romántico y muy sexual, pero también muy exigente en el amor. Evita los celos y las luchas por el poder y coopera, sé más condescendiente.

Números de la suerte: 7,34,51.“Autocontrol.”

ACUARIO Figuras de autoridad como los padres, jefes o maestros estarán dispuestos a brindarte su ayuda o apoyo en lo que necesites. Es un buen periodo para pedir favores y ser correspondido. Tu pareja se quejará de tu activa vida social, lo que creará tensión en tus relaciones sentimentales.

Números de la suerte: 24,44,50.“Confianza.”

PISCIS Si tienes un viaje pendiente o unas vacaciones espera retrasos e inconvenientes. Revisa todo antes de realizar el viaje. No te tomes riesgos innecesarios y ve a la segura. Los problemas de familia que surgieron debido a tu pareja se solucionan. Entras en un estado de luna de miel, disfrútalo.

Números de la suerte: 13,17,38.“Pies sobre la tierra.”