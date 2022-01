Horóscopo 02-01-2022

ARIES Tu postura confrontativa no te llevará a buen puerto dentro de tu profesión. Debes comenzar a manejarte con una actitud más conciliadora para lograr los resultados esperados. Necesitas reordenarte con tu alimentación y descanso adecuado. Tu cuerpo lo necesita.

Números de la suerte: 5,17,34.“Reconciliación.”

TAURO Hay personas que están esperando que estés presente en momentos difíciles. Debes estar atento/a a las señales. No dejes de lado tus proyectos pensando en el bienestar de terceros. Todo puede darse al mismo tiempo. Empieza a forjar tu futuro.

Números de la suerte: 2,39,48.“Apertura.”

GÉMINIS Deja de intentar controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Debes comprender que todas las personas tienen su propio pensamiento. Un nuevo negocio puede proponerte una persona muy allegada a ti. Puede ser una buena propuesta para analizar.

Números de la suerte: 11,34,36.“Autonomía.”

CÁNCER Te espera un día lleno de buenas noticias y nuevos desafíos. Tu carrera profesional o laboral dará un giro inesperado para mejor. El esfuerzo comienza a dar sus frutos. Acércate más a tu familia, busca afianzar los lazos con aquellos con los que confrontaste.

Números de la suerte: 3, 7, 13.“Éxitos.”

LEO Necesitarás de dinero extra para afrontar tus compromisos. Tu mala administración y tus gastos innecesarios te han llevado a esta situación. No te desesperes y actúa con inteligencia. Busca salir de la rutina en tu pareja, genera espacios para revivir la pasión.

Números de la suerte: 4,22,46.“Reajuste.”

VIRGO Debes trabajar en tu autoestima. Hay momentos en los que te dejas influenciar por lo que los demás pensarán de ti. Tienes la firmeza para salir adelante. Buscas esquivar el amor, no dejas que la persona que te ama se refugie en ti. Abre tu corazón.

Números de la suerte: 1, 19, 35.“Crecimiento.”

LIBRA Una pelea con un amigo/a muy cercano/a te hará replantear la relación. Recuerda que no siempre debe pensar lo que tu quieras. En la diversidad está la riqueza. Vuelve tu malestar estomacal, no dejes pasar el tiempo y recurre a un especialista que te ayude.

Números de la suerte: 12,44,52.“Relaciones.”

ESCORPIO Vivirás un día especial lleno de romanticismo y amor. Tendrás una sorpresa de tu pareja que te dejará con la boca abierta. En momento que te replantees que quieres para tu futuro laboral. Los cambios son difíciles, pero eso no debe paralizarte.

Números de la suerte: 31,43,59.“Seducción.”

SAGITARIO Si no logras controlar tus impulsos continuarán las peleas y discusiones en tu vida de pareja. Busca ser más cauto con tus comentarios y actitudes hacia la persona que amas. Un buen momento para encarar nuevos proyectos o negocios. Tienes todo a tu favor.

Números de la suerte: 13,29,51.“Autocontrol.”

CAPRICORNIO Un compañero/a de trabajo puede jugarte una mala pasada. No busques revancha, demuestra que tu estás en otro nivel de comportamiento. Debes retomar las juntadas y salidas con amigos/as, te ayudará a descargar tensiones.

Números de la suerte: 31,43,53.“Traición.”

ACUARIO Te sumaras problemas ajenos por entrometerte en temas que no son de tu incumbencia. No intente colocarte en el papel de justiciero/a, no saldrás bien parado/a. Busca un equilibrio de vida sana y ejercicio en tu vida, no puedes seguir con el sedentarismo.

Números de la suerte: 2,33,45.“Compromiso.”

PISCIS No dejes que las malas experiencias en tus relaciones pasadas influyan en tu actual relación. Aprende de lo que hiciste mal y busca no repetir los mismos errores. Buen momento para organizar un viaje, te ayudará a tomar aire y recargar las energías necesarias.

Números de la suerte: 9,20,47.“Superación.”