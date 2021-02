Horóscopo 02-02-2021

Horóscopo de Aries Empiezas a superar con éxito las dificultades que te impedían avanzar, ahora te acercarás a tus objetivos. Limarás asperezas con amistades, quedan atrás los malentendidos e intrigas.

Números de la suerte: 18,34,56.“Encuentros.”

Horóscopo de Tauro Comprobarás malas intenciones de personas que parecían sinceras; es el momento de cortar algunos vínculos. Poner condiciones y establecer tantos límites estaría afectando la relación.

Números de la suerte: 1,11,37.“Exteriorizar.”

Horóscopo de Géminis Es posible que no estés considerando a otras personas a la hora de toma decisiones; fortalecer el trabajo en equipo. En el amor, surge un distanciamiento que te ayudará a evaluar tu actitud.

Números de la suerte: 19,30,52.“Pasión.”

Horóscopo de Cáncer Estarías imponiendo tu voluntad en temas que vinculan grupos o colectivos, apuesta por un consenso. En el amor, el temor a perder estabilidad podría llevarte a aceptar lo que no te conviene.

Números de la suerte: 10,28,58.“Vitalidad.”

Horóscopo de Leo Tienes que abandonar actividades que ya no son rentables, seguir esperando traería mayores retrasos. En lo sentimental, estarías ignorando reclamos que serían justificados, reflexión.

Números de la suerte: 8,14,36.“Precaución.”

Horóscopo de Virgo Tendrás que negociar asuntos laborales o económicos, no te cierres en posturas inflexibles. Alguien que alejaste vuelve a buscarte pidiendo otra oportunidad, no pierdas la diplomacia.

Números de la suerte: 3,44,59.“Armonía.”

Horóscopo de Libra Luego de esa mala racha llegan nuevas oportunidades que te permitirán conducirte al éxito. En el amor, si no tienes seguridad de tus sentimientos, aléjate de quien tiene interés por ti.

Números de la suerte: 13,34,57.“Cautela.”

Horóscopo de Escorpio No abandones proyectos por no rendir fruto inmediatamente, luego podrías arrepentirte. Tus sospechas podrían ser ciertas, esa persona que te interesa no actúa con tanta madurez.

Números de la suerte: 4,43,50.“Ambición.”

Horóscopo de Sagitario Una amistad te ayudará a resolver esa situación que parece tan pesada de manejar, todo se solucionará. Te estaría costando soltar a esa persona que no te brinda seguridad, evita aferrarte.

Números de la suerte: 4,34,39.“Cambios.”

Horóscopo de Capricornio Contarás con el capital que te permitirá agilizar trámites o actividades que se mantenían estancadas. Estarías restando importancia a la vida amorosa, esa persona nota tu alejamiento.

Números de la suerte: 11,26,42.“Determinación.”

Horóscopo de Acuario Esa propuesta no te brinda seguridad, pero si la aceptas encontrarás más beneficios de los que imaginas. Rompes con alguien que actúa de manera indiferente, empiezas a fortalecer tu autoestima.

Números de la suerte: 34,45,60.“Plenitud.”

Horóscopo de Piscis Vuelve la tranquilidad, te concentrarás en tu labor y avanzarás de manera eficiente y productiva. En el amor, es posible que sientas a esa persona indiferente a tus opiniones, exige atención.

Números de la suerte: 4,21,30.“Decisión.”