Horóscopo 02-02-2022

ARIES Una propuesta comercial reactivará tus esperanzas hacia el futuro. Puede que tu economía mejore considerablemente, pero no debes obnubilarte decide con calma. Transitarás un momento poco deseable en tu relación de pareja, busca recomponer los lazos.

Números de la suerte: 2,31,40.“Ilusión.”

TAURO Deja de comportarte como el centro del mundo. El exceso de egocentrismo te traerá más problemas que buenas noticias. Comienza a practicar la humildad. Es un buen día para comenzar a planificar viajes o escapadas para compartir en familia.

Números de la suerte: 10,21,43.“Pies sobre la tierra.”

GÉMINIS Sientes que tus jefes no te valoran como deberían. Busca dialogar y ser frontal con lo que ellos buscan de ti. Puedes llevarte una sorpresa para bien. No todos los problemas en tu vida sentimental corresponden a tu pareja, debes hacer autocrítica.

Números de la suerte: 25,39,42.“Diálogo.”

CÁNCER Vuelven las peleas y discusiones en la pareja. Si te centras en problemas banales vivirás discutiendo y con conflictos permanentes. Ambos deben reflexionar sobre qué tipo de relación desean mantener. No descuides tu aspecto físico, vuelve al gimnasio.

Números de la suerte: 14,51,59.“En busca de la armonía.”

LEO Te sentirás agobiado/a por las obligaciones y responsabilidades que te plantea tu trabajo. Debes exponer tus limitaciones a tus superiores si quieres rendir al máximo. Te reencontrarás con un amor de mucho tiempo que pondrá en jaque toda tu estructura.

Números de la suerte: 11,37,55.“Límites.”

VIRGO Jornada espléndida para realizar proyectos que habías abandonado. No desperdicies tu tiempo. Recibirás una noticia de un amigo que puede traerte algunas dudas sobre tu relación de amistad. Actúa con madurez y no te precipites a tomar decisiones.

Números de la suerte: 9,13,44.“Serenidad.”

LIBRA La avaricia te está conduciendo por un camino peligroso. Reflexiona sobre que valores quieres encaminar tu vida. No todo es el dinero. Transitas un excelente momento en la pareja. Fluirá la pasión y el romanticismo. A disfrutar del momento.

Números de la suerte: 1,28,56.“Valores.”

ESCORPIO Una noticia en el trabajo cambiará tu perspectiva hacia el futuro. No te desesperes debes analizar la situación con inteligencia. Puede que saques provecho. Tendrás invitaciones a reuniones y eventos con personas que hacía tiempo no veías.

Números de la suerte: 12,33,51.“Razonamiento.”

SAGITARIO Sigues con problemas en el seno familiar. Ya es hora de que cierres estos problemas y comiences a pensar más en ti y en tu vida. No intentes imponer tus ideas en el trabajo a la fuerza. Debes ser más inteligente para que te valoren por tus capacidades.

Números de la suerte: 15,27,42.“Armonía.”

CAPRICORNIO Buen momento para realizar un cambio de look y guardarropa. Comienza a regalarte momentos para ti. No puedes entrar siempre en conflictos con tu familia. Debes actuar de una manera armónica buscando lograr un consenso y entendimiento de todas las partes.

Números de la suerte: 11,31,54.“Renovación.”

ACUARIO No bajes los brazos si no logras las metas planteadas. Revisa que has hecho más y vuelve a encarar los proyectos con la mejor actitud. Cuando menos lo pienses lograrás todo lo que te propones. Estás a tiempo de realizar una buena dieta para recuperar tu peso ideal.

Números de la suerte: 5,25,55.“Empeño.”

PISCIS Tus peleas con compañeros de trabajo te llevarán a una situación límite. Comienza a replantearte las relaciones laborales y cómo quieres verte en el trabajo en el futuro. Un tercero/a puede traerte grandes problemas en tu relación de pareja. Confía un poco más

Números de la suerte: 14,43,58.“Reflexión.”