Horóscopo 02-06-2020

ARIES Aunque dudes tu trabajo estará seguro y mejor renumerado. Reconocerás errores cometidos y te encaminarás por senderos de seguridad y estabilidad. Con toda la experiencia que has adquirido te sentirás más sabio para decidir y encaminar tu vida por nuevos senderos.

Números de la suerte: 11, 23, 54.“Atención.”

TAURO No te desesperes por lo que no puedes cambiar. Vive y deja vivir. Haz una pausa en el corre y corre de tu vida. No interfieras en la vida de otras personas, ni te eches encima tragedias ajenas. Tacha e ignora todo lo que te molesta. No le des permiso a nadie a que te ataque u ofenda.

Números de la suerte: 1, 11, 32.“Sorpresas.”

GÉMINIS Una mano invisible te salva cuando más lo necesitas. No quieras cargar tu cruz solo, comparte tus penas y alegrías. Confía más en los que siempre te han servido y querido. Dale valor a lo que realmente signifique algo en tu vida. Divide el tiempo para cumplir más con tu pareja o seres queridos.

Números de la suerte: 12, 22, 34.“Razonamiento.”

CÁNCER Lo material será importante para ti, pero lo espiritual, arropará tu vida. Sacarás tiempo para ti y para lo que te hace feliz. Saldrás de la angustia, la depresión y la tristeza. Te sentirás capaz de vencerlo todo y te reirás de retos y obstáculos. Tu sola presencia dirá más que tus palabras.

Números de la suerte: 7, 15, 59.“Conocimiento.”

LEO Exprésate afectivamente. No grites tus verdades, el que grita nunca tiene la razón. Calladamente lograrás conquistar todo lo que desees. Mantente en tu puesto con firmeza y serenidad. Permite que tus acciones hablen por ti. Confía en tu propio poder interior que nunca te falla.

Números de la suerte: 4, 21, 30.“Claridad.”

VIRGO Dale punto final a lo que te atrasa y te perjudica. Independízate y vuela con alas propias. Alguien sumamente espiritual y soñador será como tu ángel guardián. Da mucha ayuda, sirve y enriquécete espiritualmente. En el amor, llevarás las de ganar pero se impone que no fuerces nada.

Números de la suerte: 10, 26, 42.“Celos.”

LIBRA Saldrá a la luz lo más bello que hay en ti. Nuevos intereses alegrarán tu existencia. Si deseas que la paz reine en tu vida observa y no intervengas en vidas ajenas. Aunque reine el desacuerdo y la discordia, mantente en paz ya que tu mejor aliada ahora será la calma.

Números de la suerte: 8, 26, 53.“Coherencia.”

ESCORPIO Tendrás sueños y revelaciones que te indicarán el camino a seguir. Te sentirás protegido por seres de luz. La energía planetaria te asegura éxitos en relaciones sentimentales, pero en lo que a matrimonio se refiere es otra cosa. Tómate el tiempo necesario en unir tu destino formalmente con otro ser humano.

Números de la suerte: 9, 31, 56.“Aceptación.”

SAGITARIO Te encuentras en un periodo de cambios dramáticos. Tu vida será excitante ya que vas a romper con patrones caducos y tradiciones obsoletas. Tu hogar y tu familia siguen siendo muy importantes, pero tú no serás ya más víctima de sus caprichos.

Números de la suerte: 13, 30, 58.“Desarrollo.”

CAPRICORNIO Despierta el niño que vive en ti y podrás disfrutar de divertidas locuras. En salud te mantendrás en óptimas condiciones. Te estabilizas en el terreno profesional. En el amor no te programes a que el mismo acabó para ti ya que no importa la edad que tengas, renaces al amor con mayor intensidad.

Números de la suerte: 14, 31, 52.“Reflexión.”

ACUARIO Se presentan ante ti buenas oportunidades para probar tu creatividad y originalidad. Situaciones difíciles y ataques no faltarán, pero tú estarás por encima de todo. Con las experiencias vividas sabrás decidir exactamente lo que te conviene. Aunque te califiquen de egoísta, ríete.

Números de la suerte: 5, 32, 59.“Seguridad.”

PISCIS A partir de hoy limpiarás tu mente de todo pensamiento negativo sobre el amor. Cambiarás los malos recuerdos por unos positivos vividos con tus amores del pasado o pareja actual. Utiliza también tu imaginación para que tu relación sea una llena de amor, armonía romance y pasión.

Números de la suerte: 16, 32, 48.“Sinceridad.”