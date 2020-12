Horóscopo 02-12-2020

ARIES Recibirás elogios de tus jefes y superiores por tu desempeño. Canaliza este buen gesto para superarte día a día. Sigues sin poder reconquistar a tu pareja, no gires en torno a lo que tu deseas. Analiza y piensa que es lo que está buscando él/ella.

Números de la suerte: 2, 33, 47.“Aliento.”

TAURO Aprovecha las oportunidades que se están abriendo ante ti, es probable que te sientas un poco débil de energía por las mañanas, para ayudarte a mejorar esto busca una rutina de ejercicios que te ayude a activar tu cuerpo. Gran momento de pareja. Fluye la pasión.

Números de la suerte: 22, 25, 40.“Revive.”

GÉMINIS Te sentirás estancado/a en tu relación de pareja. Busca salir de la rutina, siempre es un buen momento para descubrir cosas nuevas y experimentar un poco más en la vida. Si estabas pensando en cambiar de look o renovar tu guardarropa, hoy es un gran día.

Números de la suerte: 17, 34, 60.“Reorganizar.”

CÁNCER Recibirás buenas noticias en el plano laboral, pero debes tener cuidado de no generar fricciones con tus compañeros/as. Evita tener aires de superioridad. Conocerás una persona que puede traerte algunos inconvenientes con tu pareja. Debes aclarar como es la relación desde el principio.

Números de la suerte: 9, 30, 54.“Logros.”

LEO Has trabajado mucho para que tus negocios prosperen y has cuidado todos los detalles. Hoy puede ser un día que comiences a cosechar todo este esfuerzo. Te cuidado con tu trato hacia la persona que te ama. Comienza a reconocerle las cosas buenas que hace por ti.

Números de la suerte: 3, 33, 47.“Resultados.”

VIRGO Puede que te toque vivir algunas desilusiones en el plano sentimental. Has puesto excesivas expectativas. Ten cuidado con los negocios que aparecen fugaces y ofreciendo resultados inmediatos. Tómate tu tiempo para analizarlos con detenimiento.

Números de la suerte: 2, 29, 37.“Confianza.”

LIBRA Debes lograr dejar de lado tu orgullo para poder llevar adelante negocios o proyectos que sea sustentables. Debes pensar en el equipo y los resultados. Busca tener espacios de meditación y tranquilidad, necesitarás de momentos destinados a la reflexión.

Números de la suerte: 14, 15, 54.“Perseverancia.”

ESCORPIO No tienes que esperar de tu pareja una indicación para hacer algo lindo por Deja de manipular a tu antojo a tu pareja. Las decisiones deben tomarse de a dos con el consentimiento de ambos. No siempre tienes la razón en todo. Busca profundizar los lazos con tus amigos/as más cercanos, no todo siempre es superficial.

Números de la suerte: 21, 25, 56.“Consenso.”

SAGITARIO No debes tener miedo a los cambios. Tu vida laboral y profesional está a punto de sufrirlos. Debes ser fuerte para poder canalizar estos de manera positiva. Empieza a abrir tu corazón, no rechaces toda persona que se acerca a ti o te quedarás solo/a.

Números de la suerte: 12, 45, 47.“Apertura.”

CAPRICORNIO Un momento muy bueno con amigos podría ser la excusa ideal para comenzar a tomar decisiones importantes en tu vida personal. Recibirás muchos consejos importantes que pueden ayudarte. Comienza a beber más agua por la mañana.

Números de la suerte: 31, 43, 55.“Reacomodamiento.”

ACUARIO Tendrás una fuerte desilusión por parte de un compañero/a de trabajo. No tomes esto como algo trágico en tu vida, sino que debes comprender que no todos tienen tus mismos valores y forma de pensar. Retoma los ejercicios aeróbicos, van a ayudarte.

Números de la suerte: 3, 24, 50.“Valentía.”

PISCIS Poco a poco lograrás transformarte en un líder y referente dentro de tu grupo de trabajo. Hoy es un buen día para demostrar todo lo que has aprendido. Tu egocentrismo comienza a traerte inconvenientes en el plano amoroso. Aprende a escuchar más.

Números de la suerte: 1, 33, 35.“Resultados.”