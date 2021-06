Horóscopo 03-06-2021

ARIES Pon mucha atención a todo lo que hagas. Cuídate de pequeños accidentes dentro y fuera del hogar. Un mal paso o el no fijarte por donde caminas, podría mantenerte inactivo por varios días.

Números de la suerte: 11,23,54.“Atención.”

TAURO Proyectos relacionados con tu hogar se encuentran algo atrasados. Es momento de hacer un alto en tus labores y dejar que sean otros los que hagan por ti. El esfuerzo que has puesto en tu trabajo te hace merecedor de un tiempo libre o de unas vacaciones.

Números de la suerte: 1,11,32.“Sorpresas.”

GÉMINIS Toma las cosas con calma tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Respira profundamente y relájate, deja ir, una cosa a la vez. Confía en que tu acentuada versatilidad te llevará a lograr tus propósitos en el tiempo que sea necesario.

Números de la suerte: 12,22,34.“Razonamiento.”

CÁNCER Sigue adelante y no detengas la marcha de aquello que deseas lograr. Trabajo y estudios cobran importancia. Ahora te sientes más seguro de lo que quieres y hasta donde deseas llegar. Ten siempre presente que los límites los controlas o los pones tú mismo.

Números de la suerte: 7,15,59.“Conocimiento.”

LEO Tu manera de pensar cambia y recibes el día de hoy con una actitud positiva ante los problemas. Un cambio de empleo o el comienzo de una nueva empresa está ahora en agenda para ti. Te llega aquello por lo que has luchado. Nadie podrá quitarte lo que por de recho Divino te pertenece.

Números de la suerte: 4,21,30.“Claridad.”

VIRGO Es tiempo de que aceptes aquello que no puedes cambiar y pases la página de esa historia. Tu actitud, muchas veces testaruda, sólo logra causar problemas. A tu lado tienes seres que te quieren pero que no están dispuestos a cambiar por tus caprichos.

Números de la suerte: 10,26,42.“Celos.”

LIBRA No agotes tus energías mentales y físicas ya que vas a necesitar de tus reservas para llevar a cabo tus planes. El día de hoy promete ser muy activo, lo que te llenará de responsabilidades y de mucho trabajo.

Números de la suerte: 8,26,53.“Coherencia.”

ESCORPIO Libérate de preocupaciones inútiles e invierte tu tiempo en el presente. Comienza a edificar tu futuro sobre bases sólidas. Tienes mucho potencial, arte, magia y ese algo especial que se necesita para salir adelante y triunfar. Ten fe en que lo que te dicta tu corazón es lo correcto.

Números de la suerte: 9,31,56.“Aceptación.”

SAGITARIO Aun cuando Mercurio se encuentre retrógrado, se te abrirán las puertas a nuevas oportunidades de trabajo porque así tú lo has estipulado. Sigue programándote al éxito y no habrá problema alguno que no puedas superar. La suerte te favorece en todo negocio que desees emprender.

Números de la suerte: 13,30,58.“Desarrollo.”

CAPRICORNIO No te dejes dominar por la nostalgia y por lo que nunca se llegó a realizar en tu vida. Acepta tu realidad presente ya que es lo que más te conviene. Tienes ante ti nuevas oportunidades para ser feliz. Una persona diferente a las que hasta ahora has conocido pondrá magia en tu vida.

Números de la suerte: 14,31,52.“Reflexión.”

ACUARIO Ve con mucho cuidado en asuntos de amor ahora que Mercurio se torna retrógrado. Toma las cosas con calma para que no arruines en un momento lo que has estado planificando por tanto tiempo. Tu palabra podría ser malinterpretada. Piensa bien lo que vas a expresar.

Números de la suerte: 5,32,59.“Seguridad.”

PISCIS Vives un momento difícil en tu relación amorosa. Las peleas y reproches han comenzado a formar parte de tu vida cotidiana. Es momento que ambos comiencen a ser sinceros con lo que desea cada uno hacia el futuro. Busca la comprensión.

Números de la suerte: 16,32,48.“Sinceridad.”