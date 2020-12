Horóscopo 05-12-2020

ARIES Tu temperamento te llega tomar reacciones que pueden herir a la persona amada. Recuerda que pedir perdón y reconocer tus errores te hará crecer como persona. Te reencontrarás con un amigo/a que hacía tiempo habías perdido contacto.

Números de la suerte: 7, 14, 21.“Amor.”

TAURO Puede que te sientas perdido/a en tu futuro laboral. Es un buen momento para que analices que deseas para tu futuro. Tendrás algunos inconvenientes y discusiones dentro del seno de tu familia, busca ser un generador de consenso.

Números de la suerte: 10, 33, 34.“Incertidumbre.”

GÉMINIS Los miedos e inseguridades te llevarán a perder posibles negocios o inversiones que pueden cambiar para bien tu economía. Busca apoyo para superar estos inconvenientes. Un familiar cercano puede estar pasando un desagradable momento emotivo. Bríndale contención.

Números de la suerte: 14, 19, 34.“Lucidez.”

CÁNCER Evita las envidias dentro de tu grupo de amigos/as, esto solo te conducirá a peleas y enfrentamientos de los cuales puedes salir mal parado/a. No te fíes de todas las personas que se acercan a ofrecerte soluciones mágicas en tu profesión. Actual con precaución.

Números de la suerte: 2, 41, 60.“Cautela.”

LEO Es un momento para reflexionar sobre tus decisiones en relación con inversiones o negocios que te proponen. Si te apresuras puedes cometer algunos errores que lamentarás en el corto plazo. Abre tu corazón, es hora de que el amor llegue a tu vida.

Números de la suerte: 32, 43, 59.“Replanteos.”

VIRGO Tu egocentrismo comienza a generar problemas en tu relación de pareja. Recuerda que una relación se construye de a dos. Cuida tus gastos y tu economía. Te has acostumbrado a malgastar los recursos y experimentarás problemas en breve.

Números de la suerte: 2, 37, 45.“Diálogo.”

LIBRA Un proyecto que presentaste hace algún tiempo podría estar dando sus primeros resultados el día de hoy, si no son como lo esperabas, entonces no decaigas, todo irá mejorando. Tendrás algunos desarreglos estomacales por tu mala alimentación. Cuida tu salud.

Números de la suerte: 9, 34, 54.“Superación.”

ESCORPIO El amor tiene dificultades el día de hoy, es probable que tu pareja se encuentre en un momento malo, no dejes de darle apoyo, te necesita. Es un buen día para que tomes una decisión acerca de tu guardarropa. Necesita cambios urgentes

Números de la suerte: 7, 33, 56.“Compañía.”

SAGITARIO El trabajo tiene dificultades que te pueden hacer sentir un poco débil o con un cansancio que te será complicado manejar. Busca la compañía de tu familia o seres queridos que realmente te aman. Es hora de que vuelvas a la actividad física.

Números de la suerte: 23, 45, 54.“Vitalidad.”

CAPRICORNIO Deja de intentar controlar la vida de las personas que te rodean. Lo único que conseguirás son peleas y reproches constantes. Un compañero/a de trabajo puede hacerte pasar un mal momento por una competencia entre ambos innecesaria. Evítala.

Números de la suerte: 12, 29, 38.“Autonomía.”

ACUARIO Debes tener cuidado con las personas que se acercan a ti por interés. Es bueno escuchar el consejo de todos, pero analiza sus intenciones. Vuelve a reunirte con amigos, busca que estos encuentros sean tu cable a tierra para salir de una rutina llena de obligaciones.

Números de la suerte: 26, 41, 57.“Sacrificio.”

PISCIS Es un buen momento para volver a conocer una persona en tu vida. No te quedes encerrado/a en las malas experiencias vividas, no tienes porqué volver a repetirlas. Buen día para realizar un cambio de look y guardarropas. Ya es hora de que te animes a los cambios

Números de la suerte: 13, 51, 54.“Responsabilizarse.”