Horóscopo 06-01-2020

ARIES Sigues con una excelente racha en lo económico. Guarda el dinero extra y busca un objetivo para utilizarlo. No dejes que terceras personas puedan influenciar en tu vida de pareja. Busca dialogar y construir de a dos, el resto no importa.

Números de la suerte: 6, 18, 30.

“Planificación.”

TAURO Busca consensuar con compañeros de trabajo, no intentes tener siempre la razón en todo. Lo único que logarás es el desprecio de ellos. Buen momento para realiza cambio o mudanzas relacionadas con el hogar o la oficina. No pierdas el tiempo.

Números de la suerte: 8, 16, 33.

“Relaciones.”

GÉMINIS Deberás enfrentar una situación en el trabajo de alta complejidad. Busca tener el apoyo de compañeros en los que confías. Tu pareja te realizará un planteo que te tomará por sorpresa. No te apures a dar una respuesta si no estas seguro del paso a dar.

Números de la suerte: 18, 27, 55.

“Ingenio.”

CÁNCER Estás próximo/a a conocer una persona que cambiará tu forma de ver la vida. No te niegues a recibir y dar amor. Un miembro de tu familia estará enfermo y requerirá de tu ayuda. Serás el encargado/a de cuidarlo, prepárate para dar lo mejor de ti.

Números de la suerte: 1, 33, 53.

“Renacer.”

LEO A veces las cosas no suceden en el momento que tu lo deseas, pero debes continuar con tu forma de trabajo y esfuerzo. La recompensa está más cerca de lo que tu crees. Vives un excelente momento en la pareja, fluye el amor y la pasión. Disfrútalo.

Números de la suerte: 40, 51, 55.

“Dedicación.”

VIRGO No te encierres solo en el trabajo, regálate momentos de ocio y diversión. La vida no pasa solo por lo material. Podrás recibir un dinero extra de deudas que poseen contigo. Hoy puedes comenzar a planificar viajes o vacaciones adelantadas, es el momento justo.

Números de la suerte: 30, 45, 47.

“Recreo.”

LIBRA Escucha más los consejos de amigos y seres queridos. Aprende a diferenciar de quienes te aconsejan por interés de los que lo hacen porque realmente te aprecian. Puedes sentirte algo cansado/a, tu descanso y alimentación no están ayudando para nada.

Números de la suerte: 14, 23, 46.

“Sugerencias.”

ESCORPIO Vuelven los tiempos virulentos en tu relación amorosa. Vuelves a los rencores del pasado y a reflotar viejas peleas. Si has perdonado hazlo de verdad. No te guíes por los rumores o chimentos dentro de tu trabajo. Mantente al margen, no te favorecerán.

Números de la suerte: 1, 12, 52.

“Perdón.”

SAGITARIO Estas haciendo tú lo que no te gustaba que te hicieran en el trabajo. Comienza a utilizar un poco más la razón y no la emoción. Deja de competir con amigos/as, aprende a quererlos/as como son, con sus virtudes y sus defectos.

Números de la suerte: 26, 44, 45.

“Inteligencia.”

CAPRICORNIO Tu vida se esta convirtiendo en una rutina que poco te gusta. Si no puedes salir pide ayuda. Muchos han intentado ayudarte, pero los has negado. Es hora de que reconozcas tus errores y comiences nuevamente. Analiza hacerte un cambio de look.

Números de la suerte: 7, 24, 40.

“Recomenzar.”

ACUARIO Tus indecisiones no te ayudan a crecer en lo laboral y lo profesional. No pienses tantos tus decisiones, una cosa es ser cauto/a y otra miedoso/a. Sonríe más, diviértete más, si siempre estas angustiado/a solo te rodearás con personas de tu mismo temperamento.

Números de la suerte: 33, 42, 57.

“Empuje.”

PISCIS Debes ser más agradecido/a con tu familia. Siempre te han apoyado y han estado al lado tuyo en todo momento. No seas ingrato/a. Debes comenzar a pensar de manera más positiva, comienza por cambiar tu guardarropa y tu cabello. Algo es algo.

Números de la suerte: 16, 38, 40.

“Lealtad.”