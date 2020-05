Horóscopo 06-05-2020

ARIES Aquello que diste desinteresadamente regresa a ti multiplicado en bendiciones. El orden y el sentido de dirección retornan a tu vida. Tienes lo que necesitas tanto en el aspecto emocional como económico. Te fortaleces emocionalmente y te recuperas de algo que parecía no tener remedio.

Números de la suerte: 9, 13, 44.“Serenidad.”

TAURO Es momento de poner en marcha tus planes y lanzarte a la conquista de tus aventuras. Podrás lograr ahora algo que siempre habías soñado. Déjate llevar por tu intuición ya que la misma será la que te llevará a escoger lo que más te convenga. Descansa mente y cuerpo con meditación.

Números de la suerte: 11, 37, 55.“Límites.”

GÉMINIS Lo relacionado con el hogar, la familia, se intensifica. Sabrás dirigir y dar órdenes con mucho amor y respeto. Lucharás por la unión familiar. Te identificas con los niños, los adolescentes o con aquellas personas mucho más jóvenes que tú. Prestarás mayor atención a sus gustos y necesidades.

Números de la suerte: 10, 21, 43.“Pies sobre la tierra.”

CÁNCER Limpia tu mente y tu corazón de negatividades para que puedas dar paso a verdades llenas de luz que alumbrarán tu vida como nunca antes. Atrévete a ser feliz sin sentirte culpable. Aquellos que no creyeron en ti, están pagando ahora las consecuencias. Limítate a observar.

Números de la suerte: 14, 51, 59.“Armonía.”

LEO Proponte establecerte sobre bases firmes en lo que a trabajo o carrera se refiere. Cumple con lo prometido, especialmente si esta promesa te la hiciste a ti mismo. Prepárate siempre para lo mejor y no juzgues el presente por tus experiencias pasadas. Entierra lo triste, lo negativo en tu vida y sé feliz.

Números de la suerte: 12, 33, 51.“Razonamiento.”

VIRGO Tus gastos podrían no ir a la par con la realidad y esto te creará problemas. Te gusta lo bueno y lo caro. Organización y control son tus palabras claves para salir adelante. Pon un alto en tus gastos y deja a un lado esas tarjetas de crédito que para ti son una gran tentación.

Números de la suerte: 11, 31, 54.“Renovación.”

LIBRA Hoy no será el mejor día para tomar decisiones importantes, especialmente si están relacionadas con un nuevo empleo, carrera o nuevos estudios. Tómalo todo con infinita calma. Observa detenidamente toda situación conflictiva que pueda estar ocurriendo a tu alrededor.

Números de la suerte: 14, 43, 58.“Reflexión.”

ESCORPIO Disfrutas de los recuerdos del ayer y te contactas con alguien que significó mucho en tu vida. Estarás sumamente sentimental, romántico y sensible. No escatimarás en tiempo ni dinero hasta encontrar la mejor manera de expresar tu amor. Cuídate de no caer en los extremos.

Números de la suerte: 15, 27, 42.“Armonía.”

SAGITARIO Verás cambiar actitudes negativas por parte de aquellas personas que trabajan o comparten contigo diariamente. Celebra la vida en todos sus aspectos. Salud, dinero y amor se encuentran muy bien encaminados para ti. A tu lado hoy y siempre reinará la armonía porque tú así lo quieres.

Números de la suerte: 5, 25, 55.“Empeño.”

CAPRICORNIO Valora tu trabajo y tus esfuerzos por superarte. Ponte en primer lugar. Sigue adelante con tus planes para el presente y el futuro. Despójate de todo lo pasado y no sigas conservando aquello que ya no te sirve de nada. No te conformes con poco, ve por lo mejor.

Números de la suerte: 1, 28, 56.“Valores.”

ACUARIO Relájate y piensa que puedes lograr lo imposible. Ese asunto personal que tanto te perturba tiene remedio y se resolverá. Sé paciente ya que hay seres de luz junto a ti indicándote el camino. Hazle caso a tu voz interior y verás la solución.

Números de la suerte: 25, 39, 42.“Diálogo.”

PISCIS Lograrás conquistar el corazón de la persona amada con una sonrisa en tus labios ya que se exalta en ti el poder de la expresión. Estarás más transparente en lo personal. En el amor, ya no serás víctima ni mártir de nadie. Darás aquello que tú mismo exiges y exigirás lo que te mereces.

Números de la suerte: 2, 31, 40.“Ilusión.”