Horóscopo 09-12-2021

ARIES Cuídate de tus reacciones abruptas y no te dejes llevar por lo primero que ves o escuchas. Estudia bien la situación, piensa bien lo que vas a decir y después actúa. Se recomienda ahora no tomar ninguna decisión definitiva hasta que te sientas más seguro de ti mismo.

Números de la suerte: 31,43,53.“Traición.”

TAURO Buscas ahora seguridad y apoyo de tus seres queridos y de tu pareja. No exijas lo que no puedas dar de ti. Tus emociones te delatan y no podrás disimular ahora tu estado de ánimo. Evita los enfrentamientos con mujeres, amigas o familiares ya que serán de mucha intensidad.

Números de la suerte: 5,17,34.“Reconciliación.”

GÉMINIS Expresa tus necesidades y deja saber a los demás lo que esperas del mundo. Es importante que consideres los sentimientos y necesidades de aquellos que comparten a diario contigo. Ellos son importantes para lograr hacer tus sueños realidad. Escucha sus opiniones.

Números de la suerte: 4,22,46.“Reajuste.”

CÁNCER Tu sensibilidad hacia los sentimientos de los demás se agudiza. Te conviertes en el mediador de problemas familiares. Tus palabras serán escuchadas y tus consejos puestos en práctica. Tus emociones y tu vitalidad física se armonizan para mejorar tus relaciones personales.

Números de la suerte: 13,29,51.“Autocontrol.”

LEO No hagas sentir a otros responsables por lo que te esté pasando a ti. Toma responsabilidad de tus actos. Pon en orden tus cosas personales. Aprovecha las horas de la tarde para organizar tu cuarto, tu escritorio, tu casa. El orden te preparará para llevar a cabo tu trabajo con más eficacia.

Números de la suerte: 12,44,52.“Relaciones.”

VIRGO Tus encantos personales se enfatizan. Querrás verte bien, lucir bien e invertirás en tu belleza. No obstante cuida de no gastar más de lo que esté a tu alcance. Ponte al día en tus finanzas y luego date el gusto de gastar en aquello que tanto deseas. Envuélvete en nuevos proyectos.

Números de la suerte: 3,7,13.“Éxitos.”

LIBRA Rompe con tu rutina, busca un entretenimiento diferente y nuevo. Tu mente necesita otro paisaje que te transporte a otro lugar. Un viaje corto sería estimulante y muy refrescante para ti, sin olvidar tomar las medidas necesarias para proteger tu salud y la de los demás.

Números de la suerte: 2,33,45.“Compromiso.”

ESCORPIO Lo que mantenías en secreto se hace público, se destapa, sale a la luz. Espera reacciones positivas y negativas. Lo importante es no tener que esconder la verdad. Tu habilidad para las relaciones públicas es muy buena por lo tanto podrás salir a flote de cualquier situación.

Números de la suerte: 9,20,47.“Superación.”

SAGITARIO De cada problema has aprendido y te has hecho más fuerte y astuto. La seguridad y confianza en ti mismo se fortalecen y vas a querer hacer mucho en poco tiempo. Sin embargo, disminuye tu velocidad y tómate tiempo para investigar e ir con paso firme en todo.

Números de la suerte: 31,43,59.“Seducción.”

CAPRICORNIO Investiga bien hacia donde te diriges. Lo que esperas tendrá algunas demoras, pero tu paciencia te pagará con buenos resultados. El apegarte a las cosas materiales y no compartirlas con los demás te traerá problemas innecesarios especialmente si tienes pareja. No desatiendas tu salud.

Números de la suerte: 2,39,48.“Apertura.”

ACUARIO Tendrás un gran deseo hoy de estar junto a tus amigos. Buscarás su compañía y también su cooperación. La necesidad de comunicar lo que sientes y recibir el apoyo moral de ellos es importante para ti en estos momentos. Se impone olvidar y enterrar rencores del pasado.

Números de la suerte: 1,19,35.“Crecimiento.”

PISCIS Las relaciones con tus amistades se intensifican. Cuidar y mimar a otros te satisface y lo harás incondicionalmente. Sé tú mismo, ya que no podrás esconder tus sentimientos. El miedo de perder lo que ya tienes te hace ser muy posesivo y esto a su vez hace realidad lo que tanto temes.

Números de la suerte: 11,34,36.“Autonomía.”