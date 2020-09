Horóscopo 10-09-2020

ARIES No dejes que tu relación de pareja parezca una cárcel, si estás cometiendo el error de darle poca libertad al ser amado, es hora de remediar esto. Un amigo muy cercano tiene algo importante que contarte, escúchale con atención lo que tenga que decir.

Números de la suerte: 7, 21, 34.“Reflexión.”

TAURO Tendrás la posibilidad de conocer personas que pueden darte un impulso en lo profesional. Debes estar a la altura de las oportunidades que se te presentan. Si tienes que hacer una inversión de dinero el día de hoy, prefiere siempre algo que te entregue una retribución grande de vuelta.

Números de la suerte: 6, 30, 39.“Impulso.”

GÉMINIS No dejes que los comentarios o pensamientos de terceros influyan en tu relación de pareja. Busca dialogar con sinceridad y superar los conflictos de a dos. Es un buen día para comenzar con un cambio de look o el cambio completo de tu guardarropa.

Números de la suerte: 21, 27, 41.“Firmeza.”

CÁNCER Deja salir la rabia que tienes en el interior, no es bueno que siempre estés pensando en las cosas malas y que esto te haga sentir mal todo el tiempo. Vuelve a realizar alguna actividad física o algún deporte en el que canalices toda tu energía.

Números de la suerte: 9, 13, 57.“Desahogo.”

LEO Debes ser más flexible con tus compañeros/as de trabajo. Busca generar un consenso para poder trabajar más a gusto. Tendrás algunas confrontaciones dentro de tu grupo de amigos/as debido a tus formas. No busques las culpas en los otros.

Números de la suerte: 15, 23, 53.“Tolerancia.”

VIRGO Vivirás una etapa de pareja donde las discusiones y peleas se comienzan a convertir en algo habitual. Busca sincerarte y dialogar para reconocer los errores de ambos. Excelente momento para pensar en inversiones relacionadas a inmuebles o mudanzas.

Números de la suerte: 19, 36, 59.“Reconciliación.”

LIBRA No sufras por amor, el amor no es para sufrir, sino para estar feliz, si tienes una relación tormentosa donde la persona que quieres te trata mal o de una forma que no mereces tienes que salir inmediatamente. Busca rodearte de personas que te aprecian.

Números de la suerte: 2, 34, 44.“Reconocimiento.”

ESCORPIO Tu trabajo se esta tornando en algo pesado y rutinario para ti. Es hora de que analices las posibilidades cambios, estás a tiempo de escribir tu futuro. Conocerás una persona que movilizará tus sentimientos. Ten cuidado con tus impulsos.

Números de la suerte: 7, 30, 60.“Desafíos.”

SAGITARIO Buen momento para planificar con tu pareja. Llego la hora de que decidan sobre su futuro y que es lo que buscan. Deja de lados los prejuicios y ve en busca de tu felicidad. Si no puedes expresar tus sentimientos con amigos o seres queridos busca ayuda profesional.

Números de la suerte: 6, 27, 53.“Planificación.”

CAPRICORNIO Eres una persona capaz de seguir reglas y de ajustarte al molde que te imponen en tu trabajo, pero en este día te estás viendo con un poco de ansiedad por lograr muchas cosas a la vez. Debes proponerte objetivos y metas que te ordenen.

Números de la suerte: 18, 25, 50.“Cordura.”

ACUARIO No dejes que tus compañeros/as de trabajo de desvaloricen. Tienes las capacidades suficientes para superarte y lograr todos los objetivos que te has planteado. Te invitarán a un viaje que nunca hubieses imaginado, déjate llevar por la aventura,

Números de la suerte: 16, 22, 57.“Resistencia.”

PISCIS No es momento de tener miedo a la aventura, debes tener el arrojo suficiente como para tomar esa opción que te está provocando temor, ya que sientes que es demasiado arriesgado. Retoma el gimnasio o alguna actividad física que te saque del sedentarismo.

Números de la suerte: 9, 21, 53.“Valor.”