Horóscopo 11-09-2021

ARIES Elige tus pensamientos para que estos sean positivos. Deja atrás toda limitación para que puedas avanzar con libertad y sin tropiezos. La visualización creativa es la técnica de utilizar tu mente para crear primero lo que tú deseas en la vida. Presta atención a tu voz interna.

Números de la suerte: 12,45,36.“Elegir.”

TAURO Espera un aumento en tus finanzas y aprovecha para economizar. Tus talentos profesionales serán reconocidos y valorados. Nuevas caras, nuevas oportunidades están en agenda. Tu salud está bien aspectada siempre y cuando cuides lo que comes y te mantengas en un plan de ejercicios.

Números de la suerte: 20,4,16.“Economizar.”

GÉMINIS Tu vida estará muy activa. Aprovecha para relacionarte con personas que te puedan brindar apoyo y conexiones para tu trabajo. Reconocerán tus talentos y comprobarás que tus sacrificios no han sido en vano. Toda inversión que realices será de provecho, ya sea en bienes raíces o de otra índole.

Números de la suerte: 11,4,37.“Invertir.”

CÁNCER Te enfrentarás a muchos retos, pero si te programas al triunfo y pones interés y dedicación en todo lo que haces, el resultado será positivo. Tu energía se exalta y podrás realizar diferentes tipos de actividades. Utiliza toda oportunidad para pedir aquello que se te ha sido negado en el pasado.

Números de la suerte: 14,6,30.“Programar .”

LEO Reduce de tu alimentación diaria todo alimento procesado, así como todo lo que contenga químicos. Comienza a incorporar a tu dieta frutas, verduras frescas y cereales integrales. Es importante que nutras tu cuerpo con alimentos sanos para que te mantengas en óptimas condiciones.

Números de la suerte: 28,8,10.“Natural.”

VIRGO Estarás sociable y comunicativo. Te inclinarás a conocer a nuevas personas que despertarán tu curiosidad. Te mostrarás muy generoso, especialmente para con tu familia. En todo lo que hagas, siempre impondrás un estilo propio y personal donde se destacará tu buen gusto y tu elegancia.

Números de la suerte: 7,28,10.“Destacar.”

LIBRA Estudia toda proposición de trabajo y, si no estás bien seguro de que te conviene, espera por otras ofertas que resultarán mejores. Revisa tus papeles legales, tus cuentas para que te asegures que no has dejado nada en el olvido. Se aproximan cambios favorables, pero debes de estar abierto a este cambio.

Números de la suerte: 41,23,28 .“Revisar.”

ESCORPIO Estarás como imán, atrayendo a tu vida diferentes tipos de personas por lo que debes de ser muy cuidadoso y sobre todo selectivo porque no todas serán de confiar. Habrá aprovechados que querrán utilizarte. Te destacas en el mundo de la publicidad y los medios de comunicación.

Números de la suerte: 40,26,15.“Atraer.”

SAGITAIRO Lo que sembraste en el ayer da sus frutos. Reorganiza tus finanzas y de esta manera podrás ver más dinero e invertirlo sabiamente. Todo lo artístico y creativo que hay en ti se exalta para tu bien. No temas exponer tus ideas y proyectos. Los servicios que prestas a otros serán premiados.

Números de la suerte: 3,25,9.“Exponer.”

CAPRICORNIO Recuperas tu salud mental ya que estarás y te sentirás más descansado, relajado y en paz contigo mismo. Tus esfuerzos por superarte y tu firmeza al tomar decisiones drásticas verán su resultado feliz. No tendrás que consultar a otros para saber que estás en lo correcto.

Números de la suerte: 9,18,7.“Paz.”

ACUARIO Presta atención a tu mundo sentimental. No te unas con lo primero que llegue a tu espacio, no le temas a la soledad. Combate los hábitos destructivos que queden en ti. Nuevos proyectos, estudios y superación, van a marcar tu vida de ahora en adelante si sabes dirigirla positivamente.

Números de la suerte: 38,2,5.“Combatir.”

PISCIS Se impone que te involucres en el conocimiento del esoterismo. Se despierta en ti un gran poder adivinatorio que si lo trabajas correctamente triunfarás en la vida. Las obras caritativas limpiarán tu karma. La ayuda que puedas prestar a los demás se te multiplicará en bendiciones.

Números de la suerte: 49,33,1.“Ayuda.”