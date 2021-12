Horóscopo 11-12-2021

ARIES No te dejes influenciar por los problemas de tus compañeros de trabajo. Intenta abstraerte de los chimentos y malas vibras. Busca encaminar tu vida de pareja. Últimamente vienes muy intolerante frente a los planteos de tu compañero/a de ruta.

Números de la suerte: 10,17,39.“Sosiego.”

TAURO Tendrás un gran día en tu profesión. Puedes recibir una noticia que cambiará los planes a futuro, como así también tu perspectiva. Busca afianzar los lazos con tu familia, se avecinan momentos difíciles que necesitarás de apoyo incondicional que ellos siempre te proporcionan.

Números de la suerte: 1,22,34.“Proyección.”

GÉMINIS No dejes que los gastos sobrepasen lo que puedes ganar. Intentas vivir con excesivos lujos los cuales no puedes pagar. Si no pones los pies sobre la tierra tendrás problemas. Se comienzan a aclarar las dudas sobre un negocio que venías pensando realizar. Es la hora.

Números de la suerte: 3,14,60.“Austeridad.”

CÁNCER Has recuperado la capacidad de ser fiel a tus ideales. Es un buen indicio para volver a tomar las riendas de tu vida. El camino correcto no siempre es el más fácil. Tu pareja necesita de tu apoyo, no la descuides dedícale tiempo para conocer sus necesidades.

Números de la suerte: 16,21,30.“Revivir.”

LEO Un buen momento para pasar con la pareja, pero debes tener más predisposición a ello. No lo veas como si fuera una obligación. Una persona que hacía tiempo no veías puede traerte algunos dolores de cabeza con compañeros de trabajo o socios.

Números de la suerte: 2,28,45.“Esfuerzo.”

VIRGO Tu temperamento te jugará una mala pasada en el día de hoy. Debes aprender a ser más paciente y no actuar por impulso. Si te tomas un minuto antes de hablar, tus palabras serán más inteligentes. Recibirás invitaciones a fiestas y eventos con amigos.

Números de la suerte: 9,12,56.“Paciencia.”

LIBRA Vuelves a tener peleas y discusiones de pareja por celos. Si no empiezas a confiar y manejar tus celos los problemas se harán cada vez más complicados. Busca realizar viajes o escapadas para despejar tu cabeza y recargar energías. Te ayudarán.

Números de la suerte: 21,44,59.“Confianza.”

ESCORPIO Tendrás una reunión que puede marcar tu futuro en tu carrera profesional. Debes actuar con inteligencia y medir tus palabras. Tu grupo más íntimo de amigos comienza a tener ciertos roces por competencias internas. Busca ser un símbolo de armonía.

Números de la suerte: 4,21,33.“Reflexión.”

SAGITARIO No dejes que las personas que no te conocen bien tengan tanta injerencia en las decisiones laborales. Busca escuchar a tu círculo de confianza. Un amigo muy cercano transitará un momento complicado en su vida personal. Debes estar atento para ayudarlo

Números de la suerte: 11,32,54.“Comprensión.”

CAPRICORNIO Debes ser más positivo/a frente a los obstáculos que te pone la vida. Tu tienes la capacidad para sortearlos. Todo depende de ti. Una tercera persona entre en discordia en tu vida de pareja. Lucha por lo que consideras que es justo, no dejes pisotearte.

Números de la suerte: 8,21,38.“Aptitud.”

ACUARIO Tendrás un día muy cargado de responsabilidades laborales que te absorberán la energía. Busca distenderte y tomarte 30 minutos para poner tu mente en blanco. Debes comenzar a descansar y alimentarte mejor, inclínate por la comida sana.

Números de la suerte: 12,56,58.“Respiro.”

PISCIS El despilfarro de dinero comienza a sentirse en el día de hoy. Deberás sentarte a realizar números y planificar tu economía para no tener problemas a futuro. Tienes un viaje a realizarse próximamente, no pongas excusas para cancelarlo.

Números de la suerte: 6,34,51.“Planificación.”