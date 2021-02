Horóscopo 13-02-2020

ARIES No dejes que los problemas o las inquietudes relacionadas a tu profesión o trabajo puedan incidir en tu vida personal. Aprende a separar las cosas y colocar prioridades. Revive el amor y la pasión en tu pareja, no dejes que la rutina coma tu vida.

Números de la suerte: 22, 41, 47.“Razona.”

TAURO Un amigo tendrá un problema del cual necesita tu ayuda y colaboración. Debes estar más atento para colaborar. Cuida tus gastos innecesarios, tu economía comenzará a verse afectada por estas erogaciones sin sentido. Pon los pies sobre la tierra.

Números de la suerte: 5, 21, 43.“Control.”

GÉMINIS No dejes que prestar atención a las cosas que debes hacer en el trabajo, es probable que tengas poco tiempo para terminar una tarea que te han encargado. Vuelve a reunirte con amigos o compañeros de trabajo. La vida social ayudará a despejarte.

Números de la suerte: 44, 47, 52.“Separa.”

CÁNCER Excelente momento de realizar inversiones o negocios. Podrás sentir las buenas vibras que te acompañarán. No dejes que los problemas ajenos a ti influyan en tu forma de actuar, evitar sumar nuevos a tu día a día. Vive el presente y vívelo a pleno.

Números de la suerte: 5, 12, 45.“Decisión.”

LEO Vives momento complicados en tu pareja. Los celos se han transformado en un problema grave. Si entre ambos no hay diálogo sincero, no habrá una solución viable. Deja de intentar convertirte en el centro de todo, tus amigos/as ya se están cansando.

Números de la suerte: 6, 14, 56.“Franqueza.”

VIRGO Tu pareja puede cansarse por tu falta de actitud y compromiso. Si no comienzas a tomar las riendas de tu vida la perderás. Excelente día para llevar adelante un corte de pelo o cambio de look completo. No tengas miedos a los cambios. ¡Adelante!.

Números de la suerte: 10, 22, 46.“Riesgos.”

LIBRA La pareja es un trabajo constante día a día. Está en tus manos volver a reactivar la pasión, puedes hacerlo. No busques excusas en los otros para no tomar decisiones importantes que pueden afectarte en tu trabajo o profesión. Es hora de asumir responsabilidades

Números de la suerte: 15, 34, 43.“Encanto.”

ESCORPIO No puedes vivir para trabajar. Si no empiezas a valorar las cosas inmateriales de la vida pagarás las consecuencias y con creces. Es un buen momento para que te tomes unos días para reflexionar y meditar sobre tu futuro, tu relación y tu vida profesional.

Números de la suerte: 21, 43, 50.“Meditación.”

SAGITARIO El trabajo te tiene mal en lo físico y mental. Busca lograr desenchufar de las responsabilidades y tareas que te aquejan día a día. Tu pareja necesita que le prestes más atención. Busca mimarlo/a y hacerle sentir que realmente quieres compartir con él/ella.

Números de la suerte: 17, 30, 48.“Equilibrio.”

CAPRICORNIO Tu temperamento comienza a jugarte malos momentos que no sabes cómo afrontar. Es momento que busques consejos y apoyo en tus seres queridos o un profesional. No te desalientes por los resultados obtenidos en el plano laboral. Sigue con firmeza.

Números de la suerte: 13, 23, 41.“Apoyo.”

ACUARIO Recompone tu relación con tu pareja, recuerda que el dialogo y la armonía ayudan a que exista buena energía para afrontar las dificultades. Podrás experimentar la desilusión de una persona de la cual nunca hubieses imaginado.

Números de la suerte: 5, 33, 44.“Sorpresas.”

PISCIS Deja de generar problemas en tu trabajo. Debes centrar tu cabeza en progresar y superarte día a día si quieres alcanzar los objetivos que te has propuesto. La negatividad y la envidia no te conducirán a ningún lado. Cambia tu cabeza por completo.

Números de la suerte: 40, 44, 55.“Superación.”