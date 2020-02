Horóscopo 13-02-2020

ARIES Te sentirás poco apoyado por tus jefes y superiores, es hora de que te hagas valer por tu trabajo. No dejes que otros tomen las decisiones por ti. Buen momento en la pareja, fluye el amor y la pasión.

Números de la suerte: 10, 21, 38.“Conveniencia.”

TAURO Tu relación de pareja no pasa por el mejor momento. Deben decidir entre ambos que quieren para el futuro. Tus gastos de fin de año han mellado tu economía, debes organizarte. Cuida tu dieta alimenticia.

Números de la suerte: 3, 24, 50.“Propuesta.”

GÉMINIS Recuerda que no tienes la verdad absoluta. No intentes imponer tu punto de vista de manera prepotente, esto te acarreará problemas y discusiones innecesarias. Un amigo necesita de tu ayuda, debes estar atento.

Números de la suerte: 29, 44, 56.“Temor.”

CÁNCER No puedes controlar todo, debes aprender a delegar para poder crecer. Debes confiar más en tus compañeros de trabajo. Tu desconfianza hacia tu pareja hará que tengas discusiones y peleas que podrías evitar.

Números de la suerte: 4, 11, 17.“Precaución.”

LEO No dejes que las presiones laborales afecten tu vida social y de pareja. Aprende a separar los problemas del trabajo de tu vida personal. No dejes que tu orgullo pueda contigo, aprende a pedir perdón si te has equivocado.

Números de la suerte: 20, 32, 51.“Armonía.”

VIRGO Recuerda que tu pareja necesita de ciertas atenciones. Con solo escuchar y acompañar bastará. Deja de pensar siempre en ti. Tómate tiempo para dedicarlo a ti, buscar organizar salidas en familia o amigos.

Números de la suerte: 14, 33, 54.“Confianza.”

LIBRA Una tercera persona puede interferir en tu pareja y causarte un dolor de cabeza. Debes ser frontal y contar la verdad desde un primer momento. No flaquees en tu trabajo, solo con compromiso y dedicación se consiguen resultados.

Números de la suerte: 4, 40, 56.“Sinceridad.”

ESCORPIO Sigues sin poder descansar correctamente, el momento que te tomes unos días de relax y reflexión para poder reponer energías. Recibirás una oferta económica muy tentadora. Analiza bien, no todo lo que brilla es oro.

Números de la suerte: 13, 37, 58.“Crecimiento.”

SAGITARIO La suerte estará de tu lado en esta semana. Recibirás buenas noticias en el plano laboral. Evita confrontar con tus seres queridos, aprende a escucharlo y aconsejarlos, pero no intentes que piensen igual a ti.

Números de la suerte: 19, 30, 52.“relaciones.”

CAPRICORNIO No te desanimes si no consigues los resultados esperados en tu vida profesional. Vas por buen camino, pronto tendrás noticias. La salud es lo principal, visita al médico y retoma los ejercicios físicos.

Números de la suerte: 1, 16, 34.“Confianza.”

ACUARIO Si sigues sin escuchar los consejos de tus amigos y familiares te quedarás solo y sin apoyo. No seas tan terco y aprende de los que más saben. Te invitarán a un viaje que puede traerte buenos recuerdos.

Números de la suerte: 34, 49, 55.“Proyectos.”

PISCIS Existe en ti un lado más racional. Recuerda que, en los negocios se necesita esa cuota de racionalidad. Aplícala. En el plano sentimental, entrarás en una rutina fuerte. Es momento que organices planes para romperla.

Números de la suerte: 31, 39, 56.“Génesis.”