Horóscopo 13-04-2021

ARIES Te has creado buen karma con tus buenas acciones y eso es precisamente lo que comienza a llegar a tu vida; cosas buenas. En la vida hay cosas que aparentemente no tienen sentido, pero tú se lo vas a dar tan pronto comiences a organizar tus ideas.

Números de la suerte: 4,34,39.“Cambios.”

TAURO Comienzas a recuperarte más rápido de lo que esperabas. Todo trabajo creativo será productivo. Problemas sentimentales pondrán a prueba tu paciencia. Es periodo de escuchar y también de comunicar, pero pasivamente.

Números de la suerte: 8,14,36.“Precaución.”

GÉMINIS La energía planetaria te beneficia, te llena de suerte y simplifica tu vida. Lo que realices ahora no solo será exitoso, sino que durará por muchos años. Aunque todo se estremezca te sentirás con confianza y serenidad. Es periodo de organizar, planificar y hacer realidad planes y proyectos.

Números de la suerte: 11,26,42.“Determinación.”

CÁNCER Conocerás a alguien que te servirá de inspiración en algo relacionado con tu trabajo. Se hará la luz en las tinieblas. Se impone perdonar y olvidar. No sigas llevando cargas pesadas. Camina la vida liviano de equipaje para que la disfrutes.

Números de la suerte: 4,21,30.“Decisión.”

LEO Disfrutarás de los placeres de la vida. Continúa tu ascenso en el camino de la vida. Logros mayores se hacen realidad. De ti dependerá ahora si economizas o malgastas. Busca el consejo de profesionales en las finanzas.

Números de la suerte: 34,45,60.“Plenitud.”

VIRGO Ocúpate de expresar aquello que realmente te molestó. Pasa la página de ese capítulo en tu vida lo antes posible. La escuela de la vida continúa dándote lecciones especialmente en el amor. Sientes la necesidad de poner en claro algo inconcluso.

Números de la suerte: 1,11,37.“Exteriorizar.”

LIBRA No detengas tu progreso. Hay mucho por explorar y es posible que se presente una oportunidad para envolverte en algo nuevo. Se arregla una situación que te ha estado quitando el sueño. Lo que en su momento fue un problema ahora se convierte en una valiosa experiencia.

Números de la suerte: 18,34,56.“Encuentros.”

ESCORPIO Dedícate tiempo a fortalecerte emocionalmente y no solo te harás bien a ti mismo sino a todo aquel que se acerque a ti. Separa tiempo para agradecer todas las cosas buenas que te brinda la vida. No sigas lamentándote de lo que no tienes o quieres.

Números de la suerte: 10,28,58.“Vitalidad.”

SAGITARIO Es periodo de comenzar a andar, de realizar proyectos o de terminar aquello que has dejado pendiente. Atrévete a llevar a cabo aquello que tiempo atrás considerabas algo imposible. Recuerda que no hay nada Imposible en la vida.

Números de la suerte: 4,43,50.“Ambición.”

CAPRICORNIO Sé franco contigo y admite que aún quedan cosas en tu vida que tienes que mejorar o cambiar. No sigas esperando a que se acumulen. Desarrolla paciencia y controla la ansiedad por medio de la meditación, yoga y la oración.

Números de la suerte: 13,34,57.“Cautela.”

ACUARIO Mantén siempre una buena actitud ante la vida, aunque llueve y truene a tu alrededor. Rodéate de personas alegres y positivas. Aléjate de aquellos que llevan una nube gris encima y que siempre se están quejando. En el amor, únete a alguien que te haga reír y que no tema expresarte su amor.

Números de la suerte: 19,30,52.“Pasión.”

PISCIS Debes contener tus palabras al momento de expresar tu sentir. Cuídate de no ofender con tu franqueza. Te sales hoy con la tuya. Nada ni nadie podrá igualarte en cuanto a darle ese toque especial a todo lo que realizas.

Números de la suerte: 3,44,59.“Armonía.”