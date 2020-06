Horóscopo 13-06-2020

ARIES Muchas oportunidades se están abriendo frente a ti, solo debes ser capaz de verlas y tomarlas en el momento correcto, no es bueno que dejes pasar buenas opciones solo porque crees que debes esperar un poco más. Tu corazón puede ser conquistado.

Números de la suerte: 2, 21, 34.“Iniciativa.”

TAURO No puedes vivir mintiendo en tu relación de pareja. No dejes que el/ella sufra más de lo que ya lo ha hecho. Toma las decisiones que sanarán tanto a ti como a la persona que te acompaña. Busca tener un hobbie que despeje tu cabeza y genere ideas.

Números de la suerte: 11, 34, 38.“Decisiones.”

GÉMINIS Vuelves a enfrentarte con compañeros e inclusive superiores por tu falta de autocrítica. Empieza a mirar a tu alrededor y te llevarás algunas sorpresas poco agradables. Cuando un amigo/a necesita ayuda tu siempre buscas esquivar el momento. No te quejes de las consecuencias.

Números de la suerte: 23, 43, 51.“Revisión.”

CÁNCER Necesitas unos días libres y de descanso del trabajo. Si sigues con este ritmo y esforzándote de esta manera el cuerpo te lo hará notar. Tendrás una discusión muy fuerte con un pariente muy cercano. Debes mantener la calma, aunque sabes que tienes razón.

Números de la suerte: 10, 55, 58.“Relax.”

LEO Tendrás algunas noticias en el plano amoroso que te harán tambalear toda tu estructura. Debes buscar la forma de adaptarte y buscar la parte positiva a todo. Un compañero de trabajo te ofrecerá un negocio que puede hacerte ganar un dinero extra.

Números de la suerte: 19, 21, 31.“Restructuración.”

VIRGO Las claves de una buena vida no es el dinero y el trabajo. Has perdido el rumbo y no puedes encaminarla. Si te alejas de tu familia y seres queridos no te ayudará mucho a encontrarte contigo mismo/a. Dolores de cabeza, es mejor que recurras al médico.

Números de la suerte: 24, 45, 46.“Resurgir.”

LIBRA Tu pareja no es una buena compañía para levantar tu autoestima. Muchas veces debemos tomar decisiones que no son fáciles, pero que de eso depende tu futuro. Si no puedes solo/a busca ayuda. Comienzan a encaminarse los proyectos profesionales.

Números de la suerte: 4, 12, 41.“Sinceramiento.”

ESCORPIO Un nuevo negocio puede hacerte recobrar las esperanzas. Analiza con detenimiento, pero no dejes de llevarlo adelante. Confía un poco más en tus instintos. Buen momento de pareja, te sentirás acompañado/a. Fluye el amor y la pasión.

Números de la suerte: 11, 23, 29.“Emprender.”

SAGITARIO Un buen día para revivir el romanticismo y la pasión en la pareja. Una cena romántica puede unir el deseo de ambos. Aprovéchala. Ten cuidado con las propuestas comerciales que prometen dinero fácil. No te confíes demasiado, toma tus precauciones.

Números de la suerte: 6, 30, 51.“Romanticismo.”

CAPRICORNIO No es bueno que siempre estés pendiente de lo que hacen otros, si bien aprendemos del ejemplo de nuestros pares, también es importante que tengamos nuestras propias ideas con respecto al trabajo y a los proyectos que realizamos.

Números de la suerte: 17, 25, 49.“Personalidad.”

ACUARIO Regálate tiempo para el ocio y la diversión. Es hora de que salgas de la rutina con tu pareja y comiencen a realizar actividades desestructuradas. Si no puedes superar tus miedos en relación con el dinero debes ser más cuidadoso/a con tus gastos

Números de la suerte: 2, 19, 34.“Disfrute.”

PISCIS Vivirás un día con fuertes emociones en el seno de tu familia. Necesitas tener control de tus emociones para tomar las mejores decisiones. Aunque no lo creas este proceso te traerá grandes beneficios en el corto plazo. No abuses de las comidas pesadas.

Números de la suerte: 15, 30, 57.“Equilibrio.”