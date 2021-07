Horóscopo 13-07-2021

ARIES Busca reconocimientos a través de tus obras. Planifica cuidadosamente todo y no te detengas. No te cierres a una sola idea, expande tus horizontes en todos los aspectos. No hay verdades absolutas y no debes de imponer tus creencias en aquellos que comparten tu diario vivir.

Números de la suerte: 21,33,55.“Reflexión.”

TAURO Juegas un papel importante la comunicación efectiva, directa que puedas tener con otras personas. Harás llegar tu mensaje claro sin necesidad de repetir una y otra vez lo que deseas expresar. Aprovecha tu buena racha para avanzar en el terreno profesional y sentimental.

Números de la suerte: 7,21,44“Soluciones.”

GÉMINIS Es tiempo de revaluar el rumbo que está llevando tu vida y ver si te encuentras en la dirección correcta. Toma en cuenta tu capacidad para involucrarte en algo que apenas conoces y también tus limitaciones a la hora de hacerlo en lo que requiera mucho más de lo que puedes dar.

Números de la suerte: 4,21,50.“Sinceridad.”

CÁNCER Aprende a decir no a lo que no te conviene. Analiza y profundiza en tus metas y objetivos. Continúa limpiando tu vida de todo lo que entorpece tu camino al éxito. Poco a poco irás ganando ventaja sobre aquellos que dicen ser tu competencia. Tus buenas obras serán recompensadas.

Números de la suerte: 2,30,52.“Armonía.”

LEO Mantente firme en lo que crees es lo correcto para ti. Encontrarás resistencia de parte de muchos, pero tú sabrás controlar los ánimos y al final siempre te darán la razón. Transformación es la clave de tu vida ahora. Reinvéntate, deja que todos vean de lo que eres capaz. Vence la timidez.

Números de la suerte: 13,33,49.“Firmeza.”

VIRGO Tus relaciones personales han cambiado mucho y seguirán cambiando. Ten presente que todo cambio es progreso. Creces en conocimiento humano y esto te hace entender el comportamiento de los que están a tu alrededor. Respeta el derecho a opinar de otras personas.

Números de la suerte: 8,29,50.“Colaboración.”

LIBRA Ábrete a lo nuevo, lo distinto, a lo no probado por ti, pero con mucha cautela. Estarás ahora irradiando sensualidad, lo que te ayudará grandemente en el momento de conquistar en el amor. No temas expresar lo que sientes a esa persona que te ha demostrado que tú sí le gustas.

Números de la suerte: 3,24,39.“Superación.”

ESCORPIO Nuevas responsabilidades se suman a las ya establecidas en tu vida, pero esto será para tu progreso y el bienestar de tus seres queridos. Ve a ti siempre, tú sabes bien que puedes lograr aquello que otros consideran casi imposible. Para ti no existen barreras cuando de tu familia se trata.

Números de la suerte: 14,40,54.“Éxitos.”

SAGITARIO Un aire de misterio te rodea haciéndote ver más interesante. Tu intuición se encuentra exaltada por lo que debes hacerle caso a lo que presientas. Sentimientos ocultos, situaciones del pasado vuelven a surgir para resolverlas. Dinero te llega de fuentes inesperadas.

Números de la suerte: 1,23,57.“Entereza.”

CAPRICORNIO Sales de angustias, de penas calladas y de ataduras perjudiciales. Sentirás que te embargará un sentido de libertad que nace desde lo más profundo de tu alma. Perdonar y perdonarte será la medicina perfecta para sentirte feliz, completo, realizado y libre de toda atadura emocional.

Números de la suerte: 10,23,58.“Proyección.”

ACUARIO Toma las cosas con infinita calma en lo relacionado al amor o romance, ya que por el momento no hay intenciones de llegar a nada serio. Date tiempo de conocer a esa persona a fondo. No te lances a ciegas a entregar tu corazón. Cocina esa relación a fuego lento y te sabrá mejor.

Números de la suerte: 31,43,56.“Decisiones.”

PISCIS La comunicación con esa persona que comparte tu vida se intensifica y será importante para ti lo que ella o él tenga que decir. Es momento de negociar y explorar nuevas alternativas para resolver todo conflicto que pueda surgir en tu vida, tanto a nivel profesional como sentimental.

Números de la suerte: 10,14,31.“Responsabilidad.”