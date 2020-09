Horóscopo 13-09-2020

ARIES Gran momento en tu carrera profesional. Poco a poco el esfuerzo que has puesto comienza a dar sus frutos. No te relajes que viene la parte más difícil. Busca conquistar nuevamente a tu pareja, si siempre la menosprecias no esperes que te desee.

Números de la suerte: 3, 36, 47.“Seguridad.”

TAURO En un momento del día tendrás la necesidad de llamar a alguien para pedirle disculpas por un error que cometiste. Has realizado un gran avance reconociendo tus errores. Llegó la hora de que trabajes en tu aspecto físico. Día para cambio de look.

Números de la suerte: 6, 31, 45.“Gastos.”

GÉMINIS Si no puedes aprendes a escuchar la gente se alejará de ti por tu forma violenta y despectiva. Debes cultivar la paciencia si desea tener mejores relaciones interpersonales. Un amigo te invitará a una excursión que nunca hubieses imaginado.

Números de la suerte: 1, 23, 31.“Flechazo.”

CÁNCER Debes aprender a no ser tan obsesivo en todos los aspectos de tu vida. Aprende a tomarte las cosas con calma. La relación de pareja comienza a entrar en una meseta difícil de sobrellevar. Tienes todo en tus manos para que puedas reflotar la pasión.

Números de la suerte: 31, 44, 60.“Entusiasmo.”

LEO Pedir perdón no está dentro de tus posibilidades, esto te llevará a tener conflictos no solo con compañeros/as de trabajo sino con personas a la que estimas mucho. Intenta cambiarlo. Tu guardarropa necesita un cambio y una renovación por completo.

Números de la suerte: 2, 31, 47.“Aceptación.”

VIRGO No dejes para lo último a tu pareja. Se sentirá solo/a y comenzarán las peleas y reproches con justa razón. Busca acompañarlo/a. Excelente momento para organizar ese viaje del que tanto habías soñado. No dejes pasar esta etapa y define de una vez por todas.

Números de la suerte: 4, 14, 37.“Satisfacción.”

LIBRA Un momento tenso se vivirá en el trabajo, es tiempo de solucionar ciertos conflictos que puedas tener con algún superior o persona de mayor autoridad dentro de tu lugar de desempeño. Acércate a tu familia, no la descuides que ellos siempre están para ti.

Números de la suerte: 8, 12, 49.“Reencuentro.”

ESCORPIO Trabajas con muchas personas, por lo que a veces es probable que algunas te saquen de quicio, no dejes que esto te afecte, debes comenzar a aceptar los errores de otros. Recompone el diálogo en tu pareja, busca generar los espacios para conseguirlo.

Números de la suerte: 31, 32, 54.“Reflexión.”

SAGITARIO Es momento de comenzar a liberar la pasión en la relación, es probable que se haya enfriado un poco en este último tiempo, por lo que, si te encuentras en esta situación, debes tomar cartas en el asunto. Evita entrar en conflictos con tus compañeros de trabajo.

Números de la suerte: 7, 26, 50.“Aceptación.”

CAPRICORNIO Conocerás una persona que conquistará tu corazón por completo. No te apresures o puedes llegar a cometer locuras. Gran momento para realizar inversiones, compras o cambios que estén relacionados con tu casa. Anímate a realizarlos de una vez.

Números de la suerte: 38, 39, 56.“Paciencia.”

ACUARIO El dinero se convertirá en un problema en estos días. Tu falta de conducta en los gastos y la planificación comienzan a salir a la luz. Vuelve a reunirte con tu familia. Estás en un gran momento para reflexionar sobre las diferencias y corregir las malas actitudes.

Números de la suerte: 11, 23, 56.“Decisiones.”

PISCIS Estás terminando una etapa muy importante en tu vida y es momento de comenzar a pensar en lo que vendrá, tienes que dar pasos seguros y firmes para conseguir todo lo que te has propuesto. Rodéate de personas honestas en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 7, 30, 56.“Desarrollo.”